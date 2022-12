Busrute nedlægges: - Det er en forhastet beslutning

Den 21. december tog regionsrådet endelig stilling til spareforslaget, og rute 115 må altså lade livet.

- Jeg kan jo godt forstå, at Favrskov Kommune er skuffet over resultatet af denne her spareplan, og når det er sagt, så er jeg bare nødt til at sige, at det er jo vilkårene, vi arbejder under, siger Bent Graversen (V), som er formand for udvalget for regional udvikling i Region Midtjylland.



Kommunens egen opgave

I spareplanen lagde Region Midtjylland op til, at den ville tage hensyn til de uddannelsessøgende, men da busrute 115 kun kører internt i Favrskov Kommune, så vil regionen ikke længere varetage driften af den.



- Selvfølgelig efterlader vi en masse uddannelsessøgende der, men der mener jeg bare, at på lige fod med alle andre kommuner, så er det jo Favrskov Kommunes opgave at sørge for deres egne elever til deres egne gymnasier, siger Bent Graversen.