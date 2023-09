Børn droppede toiletbesøg - klamme toiletter udskiftes

Men på Ulstrup Skole i Favrskov Kommune er det slut med gamle og uhumske toiletter. Her er det nemlig lykkedes skolen at råbe kommunen op, og alle skolens 48 toiletter er ved at være blevet skiftet ud med moderne.

Det kan være en klam fornøjelse at gå på toilettet på de danske folkeskoler, sågar så klam at nogle børn lader være.

Men der er også alvor bag dårlige toiletforhold. En undersøgelse fra Aarhus Universitetshospitals Center for Børneinkontinens viser, at ulækre skoletoiletter kan gøre, at børn helt lader være med at bruge dem i løbet af en skoledag.

- Jeg har holdt mig mange gange, fordi jeg ikke gad på toilet, fordi de var så klamme, siger Bertram Rask Uhrskov fra 8. klasse.

- Hvis man sidder en hel skoledag og holder sig, har det jo en betydning for deres trivsel, siger skoleleder Annika Østergaard.

- Så jeg tror, det har rigtig stor betydning for trivslen. Den her tryghed ved at man kan gå i skole og samtidig har lyst til at gå ind og komme af med det, man nu skal i løbet af en dag, siger skolelederen.

Flere skoler får bevilling

I 2020 modtog skolen 1,5 millioner kroner fra Favrskov Kommune til at renovere de første toiletter og står til at få en pose penge mere til de resterende toiletter.

Og det er godt, mener eleverne, for så bliver der tid til at "lave sin business".