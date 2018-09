Voldsom brand nær tank med 1000 kilo propangas

En meget kraftig brand hærgede sent lørdag aften en bygning i Hadsten.

Det oplyser Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Brandvæsen og politi mødte talstærkt op, da der omkring klokken 23.30 lørdag udbrød brand på et nedlagt landbrug, der i dag bliver benyttet til at afprøve skorstene i forhold til at få en såkaldt CE-godkendelse.

Det var dog ikke selve bygningen, brandvæsenet i første omgang koncentrerede sig om. Der var nemlig en gastank med 1000 kilo propangas nær den brændende bygning på Godthåbsvej.

- Det brænder voldsomt, da vi ankommer til stedet. Det er så voldsomt, at brandvæsenets indsatsleder indkalder flere brandbiler. Brandmændenes første prioritet er at få nedkølet gastanken, siger vagtchef hos Østjyllands Politi Michael Ørum Møldrup til TV2 ØSTJYLLAND.

Brandvæsenet måtte lave en nedbrændning af bygningen på Godthåbsvej i Hadsten. Foto: Øxenholt foto

Da det står klart, at gastanken ikke er i fare for at eksplodere, laver brandvæsenet en såkaldt kontrolleret nedbrændning af bygningen.

- Det er umuligt at redde bygningen, lyder det fra Michael Ørum Møldrup.

Der var ikke personfare ved branden, ligesom der ikke var risiko for, at branden bredte sig til andre bygninger, da bygningen, der benyttes til at afprøve skorstene, er beliggende omgivet af marker.

Branden blev anmeldt til politiet klokken 23.36.

Brandvæsenet fik langsomt branden under kontrol i løbet af natten til søndag Foto: Øxenholt foto