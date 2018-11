Voldelig ungegruppe skaber utryghed i Østjylland

'Gruppen efterlader sig, hvor de end opholder sig, et spor af hærværk, vold, tyveri, konflikter, trusler og brug af narkotiske stoffer og skaber en høj grad af utryghed omkring sig.'

En nylig orientering til byrådet i Skanderborg sætter fokus på et problem, der ifølge Børn- og Ungechef Søren Aalund er eskaleret i løbet af det seneste halve år.

Læs også FotoTrine bundet til sit hjem i 20 år: Nu har hun fundet vej ud af angsten

Det handler om en gruppe unge, der skaber uro og angiveligt sælger hash i flere østjyske byer. Gruppen består ifølge børn- og ungechefen af cirka 15 unge fra Hørning, Skanderborg og Aarhus.

Politi: Det er uheldigt

Michael Weiss, politiinspektør hos Sydøstjyllands Politi, bekræfter, at politiet kender til en gruppe unge, der blandt andre byer har skabt ballade og utryghed i Hørning, Galten, Ry, Skanderborg og Sdr. Ege.

- Vi har set nogle personer, der går igen forskellige steder. Der er nogle, vi har mødt flere gange ved flere forskellige lejligheder i flere forskellige byer, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Det er klart, at det skaber en utryghed, og det er derfor, vi kommer ind i billedet. Hvis man som almindeligt ungt menneske på vej i sportshallen føler sig utryg, så er det uheldigt, og det er ikke sådan, det skal være.

15-årige Tyler Atkins fra Galten blev overdænget med slag, da han var så uheldig at møde nogle unge fra den uroskabende gruppe. Foto: Lene Atkins / privat

Slået med knytnæver og flasker

Én af de unge, der er kommet i nærkontakt med gruppen, er 15-årige Tyler Atkins, der i september blev overfaldet ved Bytoften i Galten.

Den 15-årige dreng var sammen med nogle venner, da flere ukendte unge stødte til. De nytilkomne havde en aggressiv adfærd, og Tyler gik væk fra gruppen og satte sig på en bænk.

Læs også Webdok: Ilden tog Gudrun, Inger-Lis og Johanne på plejehjemmet

En af de unge kom dog hen til bænken. Tyler Atkins rejste sig for at gå.

- Idet jeg rejser mig op, slår han mig på siden af hovedet. Jeg sætter mig ned på bænken, og så kommer der fem andre og begynder at slå på mig med knytnæver og flasker, siger Tyler Atkins til TV2 ØSTJYLLAND.

Han tør ikke længere tør befinde sig i Byparken. Det samme gælder mange af hans bekendte.

- Jeg synes, det er nederen, at vores sted skal blive kendt som sådan et, hvor folk bliver slået ned og der bliver taget stoffer, siger Tyler Atkins til TV2 ØSTJYLLAND.

Det gør myndighederne for at tackle ungegruppen Kontakt til forældre og hjemmebesøg af SSP-medarbejdere, politi og myndighedsafdelingen.

Sociale tiltag i myndighedsregi, med støtte og hjælp og for flere personers vedkommende støttekontaktpersoner.

Flere fra gruppen har modtaget domme og mange afventer anklagemyndigheden og retten vedr. sager omkring vold mv.

Den Matrikelløse Klub (DMK) har været ekstra på gaden hver fredag og lørdag i perioden fra 1. maj til og med første weekend i efterårsferien.

SSP-koordinatorer har koblet sig på den sociale indsats vedr. de unge fra Aarhus Kommune og deltaget i møder mellem Aarhus kommune og de unge derfra.

Øget patruljering af politiet på de steder, hvor gruppen træffes.

Der arbejdes med at etablere en mere gruppeorienteret indsats i myndighedsregi.

Der pågår pt. efterforskning fra politiet vedr. en del sager vedr. de unge i gruppen.

Politiet har etableret en særlig gruppeanalyse på de unge, således at de følges meget tæt. Kilde: Orientering til byrådet i Skanderborg. Afsender Søren Aalund, Børn og Ungechef

Natteravne på banen

Natteravnene kender til den uroskabende gruppe unge, der 'kommer rundt omkring flere steder i kommunen'.

- Nogle forældre oplevede i starten af oktober en episode, hvor der blev smidt kanonslag og råbt og skreget foran klubben i Stilling. Politiet blev tilkaldt, fordi pædagogerne følte sig utrygge, og efterfølgende blev vi så kontaktet, siger Charlotte Klose, der er natteravn og bestyrelsesmedlem i Natteravnene Skanderborg - Stilling.

Læs også Lars fik blodprop og hjertestop: Reddet af held og hurtighed

Et stort antal forældre i Skanderborg Kommune har ifølge Charlotte Klose meldt sig som natteravne siden foråret.

I Galten patruljerer Natteravnene i hverdagene. Det samme gør en gruppe forældre, der på egen hånd har taget initiativ til at holde opsyn ved Bytoften.

Tyler Atkins' mor, Lene, har svært ved at se, hvordan man kan taget hånd om den gruppe af unge, der skaber uro og utryghed i Østjylland. Foto: Lene Atkins / privat

Fælles front

Tilbage i maj gjorde 13 skolebestyrelser i Skanderborg Kommune fælles front og sendte en skrivelse til undervisnings- og børneudvalget.

I skrivelsen, der er vedhæftet nederst i artiklen, gør skolebestyrelserne opmærksom på problemet med en gruppe unge, der skaber utryghed i forskellige byer i kommunen.

Læs også Hold fast, hvor var jeg smækker-lækker!

Skrivelsen slutter med ordene: 'Vi retter ligeledes henvendelse til Sydøstjyllands Politi med ønske om at få lokalbetjentene på gaden og væk fra skrivebordene'.

Politiinspektør Michael Weiss fra Sydøstjyllands Politi vil ikke afvise, at politiet tidligere kunne have gjort en større indsats i forhold til den problematiske gruppe af unge.

- Det er vigtigt, at vi får oplysningerne. At folk ringer til os og fortæller, at der er et problem. Det er ikke et område, vi kan løse alene. Kommunerne er helt centrale, og skolerne, klubberne og SSP-samarbejdet er også en del af det her, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.