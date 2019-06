Villa udbrændt: Fare for nedstyrtning

Torsdag morgen er der udbrudt brand i en villa på Lindevej i Spentrup nord for Randers.

Klokken 07.34 tikkede anmeldelsen om branden ind, og i skrivende stund er efterslukningsarbejdet fortsat i gang.

Ifølge politiet er der tale om en villa, da var under ombygning, men det vides endnu ikke, hvordan branden er opstået.

- Da vi kommer derud får vi at vide af brandvæsenet, at der er fare for nedstyrtning, så vi har ikke haft mulighed for at komme derind endnu, siger Janni Lundager, der er kommunikationsrådgiver i Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Den udbrændte villa ligger på Lindevej ved Spentrup nord for Randers.

Politiet kørte fra stedet klokken 09.49, mens brandvæsenet fortsatte efterslukningsarbejdet.

- Der er spærret af derude, og så skal vi derud igen på et senere tidspunkt og lave en undersøgelse, siger Janni Lundager, der er kommunikationsrådgiver i Østjyllands Politi.

Ingen personer er kommet til skade under branden.