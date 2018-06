VIDEO: Ventende bilister får burgere og kaffe i Dokk1

Fredag aften er der stadig lang ventetid på at få sin bil op af Dokk1's parkeringskælder.

Det fuldautomatiske system i Aarhus Midtby oplever en softwarefejl, der påvirker hastigheden og giver mindst en times ventetid. De ventende bilister får nu burgere og kaffe til at forsøde ventetiden.

- Vi er begyndt at hive biler op manuelt for at få flere biler frem til ejerne. Til at starte med skyldtes problemerne, at et par af robotter var ude af drift. De virker nu, men i stedet oplever vi en software-fejl, der sender bilerne langsommere op end normalt, siger presseansvarlig hos Securitas Christina Jacobsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er Securitas, der driver Dokk1s parkeringsanlæg. Firmaet har nu valgt at råde de ventende til at lade bilen stå for i dag og så hente den igen i morgen.

- Der er stadig en times ventetid, så det er vores råd til folk. Vi har fået autohjælp til at komme og flytte de biler, der allerede er kommet op, men hvis ejere er taget hjem. Samtidig er politiet behjælpelige med at informere de mange folk i Dokk1 om seneste nyt, siger Christina Jacobsen.

Rigtig mange mennesker ventede tidligere på aftenen i Dokk1 på bilen - mange af dem er der stadig.

Ring og hør hvornår bilen er oppe

Securitas, der står for driften af anlægget, forsøger løbende at informere borgerne med strandede biler på Facebook og gennem en megafon i Dokk1.

- Der er et telefonnummer, som folk kan ringe på og høre, hvornår deres bil er klar. Vi tilbyder også taxaboner til folk, og at de kan få en sms, når de kan hente bilen, siger Christina Jacobsen.

Problemerne med anlægget begyndte først på eftermiddagen, og store begivenheder som kapsejladsen Volvo Ocean Race og VM-fodbold på havnen gør, at ekstra mange bilister holder parkeret under Dokk1.

Der er endnu ingen tidshorisont for, hvornår anlægget kører med normal hastighed igen. Teknikere arbejder på at fikse softwarefejlen, garanterer Securitas.

Du kan få seneste nyt om situationen på Dokk1 parkeringsanlæggets Facebook-side.