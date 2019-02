VIDEO: Museum sprætter stor brunbjørn op

Selvom det lugter lidt, så er fascinationen og spændingen nok til at få børn helt tæt på, når Naturhistorisk Museum i denne uge sprætter en brunbjørn op. Museet vil gerne gøre folk interesserede i dyrets opbygning.

En af de børn, som mandag er helt tæt på det store dyr, er Brage Beedholm.

- Det er spændende at se de ting, der er inden i en bjørn. Man lærer noget om dyr og sig selv inde i kroppen, siger Brage Beedholm, der ikke lader sig slå ud af lugten:

- Man vænner sig til det.

Kan bruges på flere måder

Helt præcist skeletterer museets konservatorer bjørnen for på den måde at sørge for, at blandt andet knoglerne kan bruges i mange år fremover.

- Enten bruges skelettet samlet i en udstilling, eller så bliver de enkelte knogler en del af vores skoletjeneste, så børn kan komme ind og se, hvordan dyret er bygget op, siger biolog Rikke Bruun til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun oplever også, at børnene hurtigt vænner sig til lugten under dissekeringen.

- Jo længere tid der går, jo mere fascinerede bliver de af, hvordan dyret ser ud indeni, forklarer biologen.

Mandag til onsdag i uge 7 bliver den store han brunbjørn dissekeret. Resten af ugen kan interesserede se, hvordan museets ansatte arbejder med knogler.