VIDEO: Kronprinsen i Aarhus for at sige tillykke

Salen var fyldt, da kronprins Frederik fredag morgen holdt tale for studerende, forskere, undervisere og ledere på Aarhus Universitet.

I disse dage er det et år siden, at kronprinsen kunne klippe snoren til "Kronprins Frederiks Center for Offentlig ledelse", og derfor var han torsdag tilbage på universitetet for at ønske tillykke med et års jubilæet.

Centeret, der bærer kronprinsens navn, åbnede i forbindelse med fejringen af hans 50 års fødselsdag i Aarhus i maj sidste år.

Centrets formål er at lave international topforskning, som skal gøre en klar forskel i de offentlige organisationer.

Privatfinansieret

Det er Købmand Herman Sallings Fond, der med en donation på 50 millioner kroner over fem år har gjort centerets eksistens muligt. Kronprins Frederik har været med fra begyndelsen.

Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse hører under Institut for Statskundskab, hvor kronprinsen selv blev uddannet cand.scient.pol. i 1995.

- For snart 30 år siden sad jeg selv der på de pladser der, sagde kronprinsen fra talerstolen under sit besøg fredag morgen og pegede ud i auditoriet.

- Men at jeg skulle stå heroppe i dag, havde jeg ikke forestillet mig dengang.

Glad for Aarhus

Kronprins Frederik begyndte selv på Aarhus Universitet i september 1989. Oprindeligt var det kun meningen, at han skulle tage nogle enkelte fag, men allerede omkring juletid besluttede han at gøre hele uddannelsen færdig.

- Det har jeg aldrig fortrudt, sagde han sidste år i forbindelse med åbningen af forskningscentert.

- Jeg kan huske første dag, hvor jeg sad på første række ved siden af rektor. Lidt forknyt og genert sammen med alle de andre nystartede på statskundskab årgang 89, lød det.