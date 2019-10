Vi går imod mørke tider: Sådan undgår du vinterdepression

Daler dit humør, når temperaturerne falder? Og føler du dig træt, trist og energiforladt?

Så er du måske blandt de 5-10 procent danskere, der rammes af en vinterdepression. Heldigvis kan man gøre flere ting for både at undgå vinterdepressionen og slippe af med den igen.

I samarbejde med Mette Kragh, der er forskningssygeplejersker ved Aarhus Universitetshospital, har vi her samlet seks tips, som gør dig vinterklar.

01:05 VIDEO: Her giver Mette Kragh, der er forskningssygeplejersker ved Aarhus Universitetshospital seks råd til, hvordan du undergår at få en vinterdepression. Luk video

1. Kom ud i lyset

Jo tættere vi kommer på vinteren, jo mørkere bliver det. Og det kan være lidt af en udfordring for de personer, som lettere bliver ramt af en vinterdepression. Dagslys er nemlig enormt vigtigt for os.

- Det handler helt generelt om at få noget lys og gerne om morgenen. Hvis man Har mulighed for at gå på arbejde eller cykle på arbejde, er det en god idé, siger Mette Kragh til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er en god idé at suge så meget dagslys, man overhovedet kan. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

2. Lysterapi

Hvis man er én af de personer, som er nødt til at hoppe ind i bilen om morgenen og køre på arbejde, og først er hjemme, når mørket igen er ved at falde på, kan det være svært at nå at fange dagslyset. Der er dog andre måder, hvorpå man kan få lys og undgå vinterdepressionen.

- Et alternativ er at prøve lysterapi 30 minutter om morgenen, siger Mette Kragh.

Her er det en god idé at prøve det én til to uger, og se om det virker.

Lysterapi kan være et alternativ, hvis man ikke kan nå at komme ud i dagslyset i hverdagen.

3. Sov regelmæssigt

Det er altid vigtigt for ens humør og helbred, at man får en god nattesøvn. Det gør sig også gældende i vinterperioden.

- Prøv at få en nogenlunde regelmæssig søvnrytme. Gå i seng på samme tidspunkt og stå op på samme tidspunkt. Og prøv at undgå at sov om dagen, for det kan også gøre dig mere trist, siger Mette Kragh.

Det er en god idé at have en regelmæssig søvnrytme - også i weekenderne. Foto: Kaare Smith - Ritzau Scanpix

4. God kost

Vores kost har også en stor betydning, og her er det især vigtigt at spise mad, som indeholder D-vitaminer, nu hvor vi ikke får denne slags vitamin fra solen.

- Få undersøgt dit niveau af Dvitaminer og se, om du har D-vitamin-mangel, siger Mette Kragh.

Hvis det viser sig, at man mangler D-vitaminer, kan man enten få nogle tabletter eller forsøge at få det ind i ens kost.

Hvis man mangler D-vitaminer i sin kost, kan man evt. få det gennem tabletter. Foto: Ida Guldbæk Arentsen - Ritzau Scanpix

5. Bevæg dig

Det er meget tiltalende at blive under dynen og se Netflix, når temperaturen daler og mørket falder på, men det er langt bedre at komme ud og få sved på panden.

- Det kan også hjælpe at komme ud og få noget motion. Det har mange også glæde af, siger Mette Kragh.

Motion er godt - uanset om det foregår ude eller inde. Foto: Liselotte Sabroe - Ritzau Scanpix

6. Gå til lægen

Der er naturligvis også en risiko for, at man ikke blot lider af vinterdepression. Derfor kan det være en god idé at tage til lægen.

- Hvis man får nogle symptomer, som begrænser ens hverdag, og som går ud over ens livskvalitet, så er det også en god idé at tale med sin læge om det og finde ud af, om der er noget andet på spil, siger Mette Kragh til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er selvfølgelig også en god idé at opsøge lægen. Foto: Linda Kastrup - Ritzau Scanpix