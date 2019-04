Verdo i modvind fra sine egne: - De har begået avanceret hjemmerøveri

Fredag skal forbrugernes repræsentanter i fjernvarmeselskabet Verdo i Randers til orienteringsmøde. Og de har lommerne fulde af gode spørgsmål til selskabets bestyrelse.

- Jeg forventer, at vi får en rigtig god forklaring på, hvad det er, der er sket, fordi man kan jo som repræsentantsskabsmedlem undre sig over, at vi har fået en forklaring, der siger, at alt er, som det skal være, siger Inge-Lis Christensen, der er medlem af repræsentantskabet.

Hun undrer sig, ligesom mange af Verdos kunder over, hvordan det kunne gå til, at Verdo i en periode fra 2000 til 2005 på ulovlig vis opkrævede for meget fra sine kunder. I alt 235 millioner kroner, som Forsyningstilsynet nu har bedt Verdo om at betale tilbage.

Verdos skorsten er tydelig at se på havnen i Randers. Foto: Morten Rasmussen - Scanpix

Ulovlig opkrævning

I Danmark er der nemlig en særlig lov, der siger, at forsyningsselskaber som Verdo ikke må tjene penge på at levere fjernvarme.

Hvis et selskab vil sende regninger, der er højere en dét, det koster at levere fjernvarmen, skal de søge om tilladelse til det. Og den tilladelse gives som regel kun, hvis der er en god grund til, at selskabet skal bruge ekstra penge. For eksempel, hvis der skal investeres i nye rør eller udvidelser.

Verdo søgte tilbage i 2005 om at få sådan en tilladelse til at overfakturere, men ifølge Jyllands-Posten blev tilladelsen aldrig givet.

For nylig blev Verdo af Forsyningstilsynet pålagt at betale tilbage - en afgørelse de i første omgang havde anket. Efter medieomtalen af sagen ændrede Verdo imidlertid mening og gik med til at betale tilbage.

I omegnen af 13.000 kunder i Randers området vil den kommende tid modtage lavere regninger fra Verdo som kompensation for de mange millioner, selskabet har opkrævet for meget.

Bør få konsekvenser

Ifølge de medlemmer af forbrugernes repræsentantskab, som TV2 ØSTJYLLAND har talt med, var repræsentantskabet ikke klar over Verdos mistænkelige regnskabsmanøvrer.

- Jeg vil betegne det som et stort avanceret hjemmerøveri, siger Bjarne Overmark, der er medlem af repræsentantskabet for Verdo og byrådsmedlem i Randers Kommune. Han fortsætter sammenligningen:

- Havde det været nogle indvandrerdrenge, der havde taget de samme penge hjemme ved folk, så var de sendt til langbortistan for lang tid siden på enkeltbillet. Jeg ved ikke, hvor ledelsen i Verdo skal hen, men det her bør få nogle konsekvenser for dem også.

Flot så Verdo ud med lys på. Den mediestorm selskabet nu befinder sig i, kaster et mindre kønt lys på forsyningsselskabet. Foto: Annelene Petersen - Ritzau Scanpix

Ekstern undersøgelse

Bestyrelsesformand i Verdo, Torben Høeg Bonde, er mindre klar i spyttet. Han har fortsat tillid til direktionen, men kræver en ekstern undersøgelse af selskabet for at forsøge at genskabe noget af tilliden til Verdo.

- Når der kommer en situation, hvor man begynder at betvivle om man ikke agerer for forbrugernes bedste, så har det en ufattelig betydning, siger han.

- Der bliver fra visse kanter sagt, at vi ikke har gjort tingene, som vi skulle, så nu tror jeg, det eneste der er at gøre, er, at få fakta på bordet. Hvis vi selv graver de fakta frem, så er der nogen, der vil sige, at det er noget, vi selv har lagt en vurdering på. Derfor vurderer jeg, at vi må lade nogen, som har forstand på det her og har en uvildighed, kigge ind i det.