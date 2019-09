Verdens (måske) mest gakkede mandeklub - mød de tapre mænd i målerlauget

Undermåler.

Det var den titel, vores udsendte reporter - ikke uden en vis stolthed - vendte hjem med efter en gåtur sammen med Auning Målerlaug.

Hvis du ikke lige kender lauget, er det måske ikke så mærkeligt, da det er et meget lokalt foretagende, men vi kan afsløre, at der er tale om en gruppe mænd med en vis portion humor og selvironi.

Formand og stifter af Auning Målerlaug, Kenneth Andersen, fortrækker ikke en mine, når han fortæller, at "alle mænd har en måler - nogle måler længere end andre".

Marineminsterium er ikke utænkeligt

Målerlauget mødtes i denne weekend for 13. gang, hvor de vanen tro spiste mad, drak øl og i særdeleshed målte.

Det mere højtravende formål med lauget er, at integrere nye tilflyttere til Auning. Men for at forstå den mere underfundige grund til, at lauget eksisterer, er man nødt til at forstå udsagn som dette:

"Jeg regner med, at vi med tiden kan indføre en form for marineminsterium, hvor jeg skal stå for sø- og dydbemålinger. Jeg sejler, og mine sømålinger sidder som regel lige i skabet, mens det ikke er så godt med mine landmålinger. Heldigvis er lauget meget forstående over det".

Den fornemste for mændene i Auning Målerlaug er at gætte på længden fra punkt A til B.

Indendørsmålinger og meningsmålinger

En stor del af mændene er med i AM, som står for Anonyme Målere, og formand og stifter af Auning Målerlaug, Kenneth Andersen, formulerer det meget smukt:

- Som H.C. Andersen sagde - jeg kan sgu' ikke lige huske hvornår: "At måle er at leve". Det er det, vi lever for.

Der er godt og vel 30 mænd i Auning Målerlaug, og når de mødes, får de på dagen udleveret en rute udleveret med 12 målinger.

Denne mand er - som mange andre mænd i Auning Målerlaug - medlem af Anonyme Målere.

Der er visse afsagn

Mændene skal, fra punkt til punkt, gætte på længden fra punkt A til B. Det er den primære opgave. Der kan dog undervejs på ruten forekomme andre målinger som luftmålinger, indendørsmålinger og meningsmålinger.

Målerlauget udgøres af en bestyrelse, og lauget er en hyldest til Søren Østergaard’s "Målermanden".

- Vi samles en masse fædre og måler. Vi har allesammen en måler gemt i os, og den skal jo ud. Man er nødt til at komme af med de målinger. Der er en hage ved det. Du er ikke sammen med din kone og dine børn den dag, og det er selvfølgelig træls, men det klarer vi med lidt alkohol. Vi kompenserer på den måde, siger formand Kenneth Andersen og fortsætter:

- Vores spidskompetence er længdemålinger. Der er vi skarpe. Der kan vi ikke slås på nogle måder.

Auning Målerlaug er et godgørende laug, og i år støtter lauget "Auning Knækker Cancer".

- Vi skal væk med det skidt, så der går vi all in og går 50 kroner ind per kilometer, lyder det fra formanden.

Auning Måleraug blev stiftet i 2007, og har - for nu at blive i jargonen - foretaget en stor række uvurdelige målinger siden.

