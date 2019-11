Velkendt syrienkriger ankommer mandag til Danmark

Den dansk-palæstinensiske syrienkriger Ahmad Salem el-Haj, der er født og opvokset i Aarhus, ankommer mandag til Danmark efter hjemsendelse fra Tyrkiet.

Det bekræfter myndighedskilder over for Weekendavisen.

Han har siddet to år i fangenskab i Tyrkiet og tilbragt den sidste tid i et udrejsecenter.

Læs også 41-årig kæmpede mod IS i Syrien - nu skal han seks måneder i fængsel

Det fremgår ikke, hvorvidt det er danske eller tyrkiske myndigheder, der bekræfter identiteten.

En række danske politikere har mandag åbent fortalt, at de regnede med, at der var tale om el-Haj, da det var varslet, at Tyrkiet ville hjemsende europæiske syrienkrigere.

Skød til måls efter politikerbilleder

Ahmad Salem el-Haj er mest kendt for optræde i en video, hvor han sammen med tre andre danske syrienkrigere skyder til måls efter plakater af folketingsmedlem Naser Khader (K), tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) og andre fremtrædende danskere.

Han rejste til Syrien i februar 2013 og blev hårdt såret i et bombeangreb i Syrien i starten af 2017.

Læs også Aarhusianer opholdt sig ulovligt i Syrien: Nu skal han for Højesteret

Herefter blev han smuglet ind i Tyrkiet med sin kone og parrets to børn.

Både el-Haj og hans kone blev anholdt i den tyrkiske grænseby Kilis i december 2017.

Ifølge Weekendavisens oplysninger har Danmark ikke været villig til at hjemtage Ahmad Salem el-Haj i det år, han har tilbragt på udrejsecentret.

Har fængselsdom i Tyrkiet

Udlændinge- og Integrationsministeriet behandler i øjeblikket sager om fratagelse af pas fra danske fremmedkrigere.

Overfor Ritzau vil ministeriet ikke be- eller afkræfte identiteten på den pågældende.

- Vi kan bekræfte, at vi er i dialog med de tyrkiske myndigheder om en dansk statsborger dømt i Tyrkiet for terror. Vi har ikke yderligere kommentarer, oplyses det i en skriftlig meddelelse.

El-Haj er idømt en fængselsstraf på fire år og to måneder i Tyrkiet.

Læs også Aarhusiansk syrienskriger får et halvt års fængsel

Et flertal i Folketinget vedtog i begyndelsen af november et lovforslag, der gør det muligt administrativt at tage statsborgerskabet fra personer kategoriseret som fremmedkrigere.

Ifølge den britiske avis The Guardian siger en talsmand fra Tyrkiets indenrigsministerium, at Tyrkiet forbereder udsendelsen af tre danske IS-krigere.

Tyrkiets indenrigsminister, Suleyman Soylu, meddelte i sidste uge, at man mandag ville begynde at sende IS-krigere til deres hjemlande - også selv om de har fået inddraget deres statsborgerskab i de pågældende lande.