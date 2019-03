Ung røver truede med pistol og slap væk med 20.000 kroner

En gerningsmand slap sent lørdag aften af sted med 20.000 kroner i kontanter efter et røveri mod en spillekiosk på Banegårdsgade i Aarhus.

Det fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi Peter Tholstrup.

Det kunne tyde på, at han har forsøgt at brænde sit tøj fra røveriet, men ikke har været opmærksom på at der også lå penge i tøjet. Peter Tholstrup, Østjyllands Politi

- Gerningsmanden kommer ind i spillekiosken og truer med en kniv og en pistol. Han slipper af sted med et udbytte på 20.000 kroner, siger vagtchefen.

Gerningsmanden forsvandt fra stedet til fods, men har ifølge politiet "sandsynligvis" har sin bil parkeret i nærheden og er kørt fra stedet.

Politiet modtog anmeldelsen om røveriet klokken 23.39 lørdag aften.

Banegårdsgade ligger i det centrale Aarhus. Foto: Google Maps

Forsøgt at brænde sit tøj

Vidneudsagn fra medarbejderen bag kassen, en ung mand på 21 år, og spor ved den mistænktes bopæl førte til en hurtig anholdelse.

- I hans bil, der stod parkeret ved bopælen, fandt vi delvist afbrændt tøj og penge. Det kunne tyde på, at han har forsøgt at brænde sit tøj fra røveriet, men ikke har været opmærksom på at der også lå penge i tøjet, fortæller Peter Tholstrup.

Den mistænkte gerningsmand er ligeledes 21 år. Han har tidligere arbejdet i spillekiosken, der var udsat for røveriet.

- Han er kendt af politiet i forvejen, siger vagtchefen.

Den formodede gerningsmand skal fremstilles i grundlovsforhør søndag.