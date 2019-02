Underjordisk udstilling hitter i vinterferien

- Sådan skulle vi ringe hjem i gamle dage. Vi havde jo ingen mobiltelefoner, forklarer bedstemoderen sit barnebarn.

Else Davidsen har sit 10-årige barnebarn Lea og hendes veninde med i Den Gamle By i vinterferien. De to piger står i en telefonboks med et stort gammeldags telefonrør.

- Havde I ikke?

Lea Herskind Davidsen kigger undrende på sin bedstemor.

I gamle dage var der ikke mobiltelefoner. I stedet var der telefonbokse, forklarer bedstemor Elsa Davidsen de to 10-årige piger, hun har med på udstillingen.

Underjordisk rejse

De tre er i færd med at udforske udstillingen ´Aarhus Fortæller´ i Den Gamle By. Den 800 kvadtratmeter store udstilling tager de besøgende 1200 år tilbage i tiden til vikingebyen Aros og på en historisk rejse frem til i dag.

Udstillingen ligger under jorden og tidsrejsen begynder derfor i en elevator. ' Aarhus Fortæller' er en såkaldt interaktiv udstilling, der opfordrer publikum til at deltage aktivt. Børnene må rode i korn i tønder fra vikingetiden, hive i styretøjet på et damplokomotiv fra 1800-tallet og tale i røret på en telefonboks fra 1970´erne.

- Jeg synes, det er spændende for pigerne at komme tilbage i tiden og se, hvordan tingene var og hvordan byen er bygget op, siger Else Davidsen, som TV2 ØSTJYLLAND møder på udstillingen.

- Jeg synes, det er meget fedt, for man kan alt muligt og se hvordan tingene var, siger Lea Herskind Davidsen, hendes 10-årige barnebarn.

Udstillingen tager de besøgende med 1200 år tilbage til vikingernes Aarhus.

Sort/hvid tv

Hun husker selv flere af tingene i den mere moderne del af udstillingen fra sit eget liv. Omkring midt i det 20. århundrede kommer TV´et eksempelvis frem og kræver sin plads i flere og flere familiers liv. Dét store skift i mediehistorien kommer udstillingen også omkring med en række skærme.

- Det var ligesom, da fjernsynet kom frem. Der var der kun sort/hvid og der var kun ét program, forklarer Else Davidsen de to piger.

Populær udstilling

Ifølge Den Gamle By er udstillingen ´Aarhus Fortæller´ populær.

- Aarhus Fortæller er blevet en rigtig populær udstilling. Vi åbende i april 2017 som en del af kulturhovedstaden og der har været 400.000 mennesker inde at besøge den, siger Martin Brandt, der er overinspektør i Den Gamle By.

Udstillingen Århus Fortæller kan opleves hver dag fra 10 -16 i resten af vinterferien.