Uerstattelige værdier stjålet fra kirke - nu kommer de hjem

Smilene er ekstra store i Vær Kirke i disse dage. En lang række stjålne genstande er nemlig blevet fundet og kan nu komme hjem til kirken igen.

- Vi er meget, meget glade og taknemmelige, siger sognepræst Gudmund Rask Pedersen fra Vær Kirke til TV2 ØSTJYLLAND.

Kirken, der ligger nordøst for Horsens, blev natten mellem den 10.- og 11. marts i år udsat for et indbrud. Ikke mindre end 45 små lysestager, et dåbsfad, en dåbskande, en syvarmet alterstage og to alterstager blev stjålet. Både dåbsfad og alterstager er fremstillet tilbage i år 1550 og kom til Vær Kirke i 1600-tallet.

De stjålne genstande er nu på vej hjem til Vær Kirke, men det er dog ikke sikkert, at de alle når på plads til søndagens gudstjeneste. Foto: Google Street View

- Vi havde håbet, at tingene kunne finde vej tilbage, da det er usandsynligt, at man som tyv kan komme af med sådanne ting med en penge-gevinst, siger Gudmund Rask Pedersen.

43-årig afslørerede gemmested

I forbindelse med indbruddet har Sydøstjyllands Politi anholdt en 43-årig mand, som længe nægtede sig skyldig. Men i forbindelse med den videre efterforskning og afhøring af ham, endte han med at erkende tyveriet og tilmed fortælle, hvor de mange genstande fra Vær Kirke befandt sig. De var gemt i et skovområde ved Nørrestrand, men er altså nu på vej hjem til kirken.

- Men jeg er ret sikker på, at vi ikke når at få det hele tilbage og på plads i kirken til på søndag, da det lige skal pudses og så videre først, siger Gudmund Rask Pedersen.

Under indbruddet blev der stjålet to alterstager. Foto: Sydøstjyllands Politi

Han fortæller, at kirkens gæster ikke vil blive mødt af en låst dør som konsekvens af tyveriet.

- Vi vil ikke låse dørene i dagstimerne. Sådan bør det ikke være. Kirken bør principielt og praktisk signalere åbent hus, siger Gudmund Rask Pedersen.

Dog overvejes det nu, om de ting med størst historisk betydning for kirken i fremtiden skal låses inde i sikrede skabe, når de ikke bruges.

Politiet takker for hjælpen

I forbindelse med sagen roser Sydøstjyllands Politi borgerne for deres hjælp i sagen. Det sker, fordi næsten 1.000 personer valgte at dele efterlysningen af de stjålne ting fra politiets side på Facebook.

- Det er fantastisk, at borgerne straks er med på at hjælpe til i de efterforskningssager, hvor vi beder om deres hjælp. Det er meget vigtigt for os og for vores muligheder for opklaringer og som her for at finde værdifuldt stjålet kirkeinventar, siger vicepolitiinspektør Lars Peter Madsen fra Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.