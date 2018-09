U-u-ubesejret: Sammenhold og glæde på grønsværen

Glæde og sammenhold - og fodbold, selvfølgelig - prægede boldbanerne i Glesborg på det nordlige Djursland lørdag.

Her var 300 fodboldspillere samlet til et stort regionalt mesterskab. Fælles for dem alle, foruden passionen for fodbold, er, at de lider af en eller anden form for handicap.

- Det giver mig glæde, og det giver os et sammenhold, siger Jonas Rodh, der er fodboldspiller fra Skalborg SK.

Fire sejre ud af fire mulige blev det til for drengene fra Skalborg SK.

Fodboldstævnet er arrangeret af FC Glesborg Handi, der siden sin oprettelse for tre år siden er vokset fra 25 medlemmer til 111.

- Der er plads til alle, og det skal vi vise. De (fodboldspillerne, red.) har et sammenhold og en glæde, som vi alle får ved sport, og det er noget, de har brug for, ligesom alle vi andre også har brug for det. Det er jo fedt at være en del af noget, siger Jimmy Vestergaard, der er formand og medstifter af FC Glesborg Handi.

Jimmy Vestergaard var med til at stifte FC Glesborg Handi for tre år siden.

Og drengene fra Skalborg SK gjorde det godt. Holdet vandt dagens fire kampe og kunne derfor råbe: U-u-ubesejret.

Og hvis den samlede turneringssejr kommer i hus, er 19-årige Jonas Rodh, der lider af infantil autisme, ikke i tvivl om, hvordan det skal fejres.

- Med limousine, champagne og så damer, lyder det smilende fra fodboldspilleren.