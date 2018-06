TV2 ØSTJYLLAND forlader Facebook Randers

TV2 ØSTJYLLAND laver nyheder, historier og videoer til østjyderne.

I den forbindelse har TV2 ØSTJYLLAND igennem længere tid delt historier, som kunne være interessante for randrusianerne, i Facebookgruppen Facebook Randers.

Gruppen har på mange måder fungeret som byens velfungerende gadekær, hvor stort og småt blev udvekslet. TV2 ØSTJYLLAND har været glade for at være en del af det fællesskab og bidrage til det med historier.

Efter at gruppen er blevet overtaget af Randers Live, har personerne bag Facebook Randers besluttet at kommercialisere gruppen.

Fremover skal alle medier betale 250 kroner for hvert opslag eller 11.000 kroner pr. måned ekskl. moms. Det har TV2 ØSTJYLLAND fravalgt.

- Det er ærgerligt, for vi vil selvfølgelig gerne dele nyheder med randrusianerne og snakke med om, hvad der rører sig i Randers. Vi har sat utroligt stor pris på den direkte kontakt med byens borgere i dette forum, siger Uffe Alici, leder af sociale medier på TV2 ØSTJYLLAND.

Han fortæller desuden, at TV2 ØSTJYLLAND nu vil se nærmere på andre løsninger sammen med andre aktører, så mediehuset fortsat kan servicere randrusianere bedst muligt på en ikke-kommerciel platform.

- Der skal ikke være tvivl om, at vi mener, det er meget problematisk, at ejerne af Facebook Randers vil tjene penge på adgangen til information, der bør være tilgængelig for alle. Vi er licensfinansierede. Begynder vi at bruge vores midler til at betale for at få placeret vores indhold i facebookgrupper, har vi ikke penge til at lave den journalistik, som vi er sat i verden for at lave, siger Uffe Alici.

Opslag er fjernet

Tidligere i dag, fredag, fortalte TV2 ØSTJYLLAND om beslutningen om at takke nej til betingelserne om betaling fra Randers Live i et opslag til brugerne i Facebook Randers-gruppen.

Det opslag har administratorerne desværre besluttet at bortcensurere.

- Opslaget satte gang i en god samtale om gruppens formål, så det er ærgerligt, at opslaget blev fjernet, og at jeg blev blokeret, så vi ikke har mulighed for at berigtige de påstande, der efterfølgende blev fremsat, siger Uffe Alici.

Uffe Alici fra TV2 ØSTJYLLAND er nu blokeret i Facebook Randers og kan derfor ikke svare på spørgsmål i gruppen. Foto: Agnete Schlichtkrull

- Blandt andet kunne vi se, at nogle tror, at TV2 ØSTJYLLAND selv er reklamefinansieret, og at det derfor er fair, at andre også tjener penge på at lede brugere ind på vores website, www.tv2østjylland.dk.

TV2 ØSTJYLLAND er udelukkende finansieret via licens og har derfor ikke annoncer på hjemmesiden.

- Vi tjener ikke på, at folk i en gruppe klikker på en af vores artikler. Vi får det ud af det, at flere ser vores public service-indhold, siger Uffe Alici.

Da han nu er blokeret i gruppen, kan han desværre ikke svare på spørgsmål derinde.

Fredag har det endnu ikke været muligt at få en kommentar fra den lokale virksomhedsejer og iværksætter Kasper Honoré, som igennem Randers Live står bag Facebook Randers.