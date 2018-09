Trinbræt bliver fem gange dyrere end forventet

Der har længe været debat om et nyt trinbræt i Stilling. Håbet er, at det vil bringe togtrafikken tilbage til byen.

I dag tog en repræsentantgruppe fra Skanderborg Kommune ind til Christiansborg for at debattere med Transport-, Bygnings- og Boligudvalget.

Repræsentantgruppen består af Skanderborgs borgmester Jørgen Gaarde (S) og tre andre byrådsmedlemmer. Det er en blandet melding, som byrådsmedlemmerne sidder tilbage med efter mødet.

- Vi fik politisk bekræftet, at det står ved magt. Vi skal fortsat blive enige om, hvornår og dernæst hvordan, det bliver finansieret, siger Jørgen Gaarde til TV2 ØSTJYLLAND.

Netop finansieringen af projektet er en større udfordring, end det først var forventet.

- Den oprindelige beregning er måske kun en femte del af, hvad ministeriet sagde på mødet i dag. Det er blevet beregnet til cirka 100 millioner kroner, mens den oprindelige beregning lå på 20 millioner, siger Jørgen Gaarde.

En af dem, der længe har gået forrest i kampen for trinbrættet, er formand for Stilling-Gram borgerforening, Henrik Bratbøl, og han står ligeledes med blandede følelser:

- For det første er jeg vildt glad for, at det er blevet endeligt besluttet, at trinbrættet kommer. Bekymringen er selvfølgelig, at beregningen er så ekstremt høj. Hvor mange år går der så, før man kan finde penge til det, siger Henrik Bratbrød.

Bekymret for tidshorisonten

Henrik Bratbøl er bekymret for, at processen bliver trukket yderligere ud på grund af den højere beregning. Han har derfor en opfordring til politikerne.

- Jeg vil opfordre kommunen til at indkalde en lille lukket kreds af borgerforeningen og lokale erhvervsvirksomheder, så vi kan få gang i processen, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Borgmesteren er fortsat også indstillet på, at økonomien skal fungere, men beslutningen ligger uden for kommunens hænder.

- Vi er nødt til at blive enige om, hvad den genåbning skal koste. Men det er ikke os, der afgør det, det er i Ministeriet og i Folketinget, som skal bevillige pengene, siger Jørgen Gaarde.

Udvalgsformand ikke færdig med Banedanmark

Den helt store drøm for Henrik Bratbøl er fortsat uændret.

- Succeskriteriet vil være, at vi får klippet båndet i 2019. Det er det store mål, så vi kan komme ud og køre i tog, og det mener jeg også godt, at vi kan, hvis vi arbejder aktivt, og det ikke bliver en ligeså langsommelig proces, som det ellers har været, siger han.

Banedanmark er i forhold til udgangspunktet kommet med et andet bud på, hvad det kommer til at koste at lave en station, mener Lennart Damsbo-Andersen (S), der er formand for transportudvalget i Folketinget.

- Udvalget kommer til at tage kontakt til Banedanmark og stille nogle flere spørgsmål, for vi er meget uforstående for, hvad det er, der er sket, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Det har torsdag ikke været muligt at få en kommentar fra Banedanmark.