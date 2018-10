Tresporede motorveje skaber problemer: - Folk viser ikke hensyn

I sidste uge åbnede det tredje spor i nordgående retning mellem Aarhus og Skanderborg. I morgen åbner spor nummer tre i den sydgående retning.

Selvom det skal medvirke til, at trafikken glider bedre, så har trafikanterne ofte svært ved at gebærde sig på tre spor.

Der er blandt andet mange bilister, som benytter sig af det midterste spor, selvom de egentlig burde køre inde i højresporet.

Mange af de klassiske problemer oplever kørerlærer Marianne Heimdal ofte på motorvejene.

- Folk kører for tæt, folk kører for hurtigt og folk viser ikke hensyn, fortæller hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Farlig tæthed

En af TV2 ØSTJYLLANDS journalister var i dag med hende ude at køre, for at se, hvordan trafikanterne opførte sig på de tre spor. Her fortalte Marianne Heimdal blandt andet om, hvorfor mange af motorvejens ulykker opstår.

Marianne Heimdal er kørelærer på Heimdals Køreskole. Hun skulle i dag udpensle reglerne for motorvejene.

- Nogle bilister kører i samme tempo uanset begrænsninger, og ligger man for tæt, så sker der ulykker på motorvejen. Man kan undre sig, fordi det er de samme bilister, der kører her hver dag. Og de kommer jo ikke hurtigere frem, fortæller Marianne Heimdal.

Netop tætheden i trafikken er noget, som også Østjyllands Politi ser som en velkendt fare på motorvejene.

- Jo bedre vi overholder færdselslovgivningen, jo bedre vil vi kunne være der for hinanden, og jo nemmere vil trafikken kunne afvikles. Når man ikke bruger højre vognbane, så bliver de andre spor fyldt op, og så kører vi tættere, og så bliver det farligt, siger Jesper Engelund, fungerende viceinspektør, Østjyllands Politi.

Hold til højre

Mange bilister vil helst ikke benytte sig af højre vognbane, når de kører på de tresporede motorveje. Vejdirektoratet vil gerne opfordre bilisterne til at blive bedre.

- Hvis alle holder til højre, så vil vi få stor glæde af det ekstra spor, vi har bygget ved Skanderborg. Det gør, at det bliver lettere at komme frem som bilist, når vi holder til højre, fortæller Robin Højen Madsen, projektleder for Vejdirektoratet.

Mange bilister i midtersporet kender også Marianne Heimdal fra sine mange køreture på motorvejen.

- Folk synes også, at det er træls, at man skal helt ud til venstre for at overhale, fordi en anden bil bliver i midten, fortæller Marianne Heimdal.

I morgen åbner det tredje spor i sydgående retning mellem Aarhus og Skanderborg. En strækning, som ellers har været plaget af tæt trafik og kødannelser.