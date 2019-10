Tre østjyder skal dyste til DM i kæmpe-græskar

Nogen har cykling som hobby. Andre har musik. Og så er der dem, der dyrker kæmpe-græskar som hobby.

Det gør blandt andet ægteparret Hjalte Tin Iversen og Nina Tin Rasmussen fra Mørke, og Ole Bent Frederik Christensen fra Skanderborg.

- Jeg så en i fjernsynet for ti år siden, som vandt DM i græskar. Og så tænkte jeg: 'sådan et vil jeg også lave', lyder det fra 77-årige Nina Tin Rasmussen fra Mørke.

- Jeg havde en lille kartoffelmark, og så tænkte jeg, at det kunne være spændende at prøve. Så jeg købte nogle frø i USA og plantede dem, siger Ole Christensen fra Skanderborg.

Ole Christensen fra Skanderborg har netop høstet sit græskar. Foto: Ole Christensen

Skal dyste om DM-titel

De tre østjyder er så gode til deres hobby, at de den kommende weekend skal til DM i kæmpe-græskar i Tivoli i København.

- Det bliver vildt spændende, især når det er min første gang. Det er noget af en oplevelse, siger Ole Christensen.

For Nina Tin Rasmussen fra Mørke er det derimod niende gang, hun skal dyste til DM.

- Det første år, jeg deltog, blev det ikke så stort. Men andet år blev jeg sørme danmarksmester, siger hun.

Billedet er fra 2013 og viser det græskar, som Nina Tin Rasmussen vandt sin DM-titel med. Det vejede 210 kg. Nina er så vild med sin hobby, at hun nu har skrevet en bog om græskar-dyrkning. Foto: Hjalte Tin Iversen

Både Ole og Nina er begge enige om, hvad det fede er ved deres hobby.

- Det er så morsomt at se dem puste sig op og blive kæmpestore, siger hun.

- At sådan et lille frø på størrelse med ens tommeltot kan blive til en gigantisk plante, siger han.

200 timers arbejde og pasning hver dag

Som med mange andre hobbyer er det noget, der tager lang tid og kræver meget arbejde. Nina Tin Rasmussen og ægtemanden dyrker sine græskar i et plastiktelt og bruger omkring en time om dagen på dem.

- Vi starter i marts med at så frøene. Så planter vi dem ud omkring maj, og så skal de vandes og gødes. Kunsten er at finde balancen mellem hverken for meget eller for lidt gødning, siger hun.

Ole Christensen fra Skanderborg har brug 200 timer fra maj til i dag på at passe sine græskar. Foto: Ole Christensen

Ole Christensen fra Skanderborg dyrker sine græskar på friland og har fra maj til i dag brugt omkring 200 timer på at passe dem.

- I foråret skulle jeg faktisk have bilbatterier til at lave strøm, så det kunne drive små varmeblæsere. De skulle holde frosten væk fra græskarene i teltet. Ellers ville de fryse ihjel, og så havde der ikke været nogen planter, siger han.

DM i kæmpe-græskar løber af stablen lørdag den 12. oktober klokken 11.30 for 12. gang i Tivoli i København.

På billedet ses sidste års vinder, Lasse Blach fra Midtsjælland, der samtidig også fik danmarksrekorden med et græskar på 589,4 kg. Foto: Tivoli