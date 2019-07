Tobias på spejderlejr: - Jeg vil være spejder til, jeg får ondt i benene

Der bliver sunget lejrbålssange, bundet knob og sovet i bivuakker i disse dage på Djursland.

Lejrcentret Hummelmosen i Ramten Skov mellem Nimtofte og Fjellerup har lige nu 150 spejdere samlet på fælles lejr for at nyde naturen og få nye venner.

Mikkel Bering Fjelsted bor under spejderlejren i en bivuak. Han synes, det rykker ham tættere på naturen.

Væk fra dagligdagen

To af de spejdere er Mikkel Bering Fjelsted og Tobias Hjort Østergaard. De har sammen med resten af spejdertroppen fra Allingåbro slået lejr.

- Man kommer lidt mere ud i naturen, og du føler selv, at du har bygget den, siger Mikkel Bering Fjelsted til TV2 ØSTJYLLAND.

De to drenge nyder at komme væk fra dagligdagen og ud i naturen.

- Hvis man nu er rigtig meget sammen med sin familie i sommerferien, og man skal på en spejderlejr, så er det lidt fedt at komme væk fra dem, siger Tobias Hjort Østergaard.

Nye venskaber

Djurslejren 2019 samler spejdere fra tre forskellige spejderkorps: KFUM, De grønne pigespejdere og DDS.

På spejderlejren får man også rig mulighed for at knytte en masse nye venskaber.

- Man får rigtig mange nye venner. Det er det fede ved at være her. Du bliver blandet sammen med nogle, du ikke kender, siger Mikkel Bering Fjelsted.

Traditionen med spejderlejre rækker mange år tilbage. Derfor har spejderlejren på Djursland også fokus på at lære børnene om de mange gamle traditioner.

Spejder til jeg ikke kan mere

De mange spejdere skal i løbet af lejren løse en række forskellige opgaver, hvor spejderne får mulighed for at vise, hvor gode de er til at arbejde sammen med deres nye venner.

Spejderlivet er ikke noget, som de to drenge overvejer at lægge på hylden lige foreløbigt.

Spejderlejren har 150 deltagere fra tre forskellige spejderkorps.

- Jeg vil være spejder, indtil jeg ikke kan mere og får det dårligt og ondt i benene, siger Tobias Hjort Østergaard.

Årets spejderlejr slutter lørdag den 13. juli.

