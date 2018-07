Teenager sigtet for voldtægt af 10-årig dreng i nat

En 17-årig dreng har ifølge politiet voldtaget en 10-årig dreng i Grenaa i nat.

Kl. 14 fremstilles han i grundlovsforhør ved Retten i Randers sigtet for voldtægt. Politiet vil kræve ham varetægtsfængslet.

Som minimum til efter grundlovsforhøret kan vi ikke sige mere. Jakob Christiansen, Østjyllands Politi

Der vil blive anmodet om lukkede døre, og derfor er det sparsomt med yderligere oplysninger i sagen.

- Som minimum til efter grundlovsforhøret kan vi ikke sige mere, lyder det fra kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi, Jakob Christiansen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Lukkede døre betyder, at retten kan bestemme, at ingen andre end sagens parter må overvære retsmødet. I sager som denne er det ofte kutyme for at beskytte ofret og eventuelle vidner.

