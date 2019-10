Supermarked åbner igen efter afblæst kemialarm

Der var en underlig lugt i supermarkedet. Folk oplevede åndedrætsbesvær, ondt i hovedet samt kløen i hals og øjne. En enkelt kvinde fik det så skidt, at hun kort før kl. 19 tirsdag ringede 112.

Det førte tirsdag aften til en evakuering af Lidl på Christian X´s Vej i Viby, hvor såkaldte kemikaliedykkere med særligt målerudstyr forsøgte at finde frem til kilden til ubehaget. De kunne ifølge indsatslederen på stedet ikke konstatere nogle farlige stoffer og alarmen blev afblæst. De personer som oplevede ubehag efter besøget i butikken blev tilset af en læge, men fik det hurtigt bedre.

Læs også Supermarked evakueret på grund af frygt for kemikalieudslip

Lidl er derfor onsdag morgen åbnet som sædvanligt kl. 7.

- Myndighederne har gennemgået og undersøgt alt til bunds og sagt, at der intet er at være nervøse for. Vi er derfor helt trygge ved at følge anvisningerne fra myndighederne og åbne igen, fortæller Morten Vestberg, der er kommunikationschef i Lidl til TV2 ØSTJYLLAND.

02:23 Video: Både brandfolk, kemikaliedykkere og politi var til stede ved Lidl tirsdag aften, da der var mistanke om et kemikalieudslip. Video: Per Øxenholt Øxenholt foto Luk video

Grove drengestreger

Han oplyser, at Lidl ikke har smidt fødevarer ud efter tirsdagens mistanke om kemikalieudslip.

- Alle anvisninger fra myndighederne er blevet fulgt og vi har ikke fået besked på at smide noget ud. Der er blevet gjort rent, men da ulykken skete i indgangspartiet til butikken har der ikke været en kontaminering ind i butikken, forklarer Morten Vestberg.

Et større område omkring Christian X´s vej og Jyllands Allé var afspærret i forbindelse med evakueringen.

Peter Jessen var indsatslederen fra Østjyllands Politi ved tirsdagens evakuering og han antydede tirsdag aften, at dét åndedrætsbesvær kunderne oplevede tirsdag aften kunne skyldes noget, der var blevet kastet ind i butikken.

- Der kan godt være kastet noget ind som en form for drengestreger, sagde han tirsdag aften til TV2 ØSTJYLLAND.

- Nu er vi i gang med at se noget videoovervågning fra stedet. Vi har selvfølgelig en masse vidner, som vi afhører. Jeg kan ikke udtale mig så meget om, hvad der er sket, men vi undersøger det nu.

02:08 Indsatsleder Peter Jessen fortæller, hvad der skete foran Lidl tirsdag aften. Luk video

Bekymrende situation

Mistanken om et sundhedsfarligt kemikalieudslip fik tirsdag aften politiet til at lukke Lidl og afspærre et større område ved Christian X´s Vej og Jyllands Allé. Dramaet fik også toppen i Lidl til at rykke ud. Både butikschef, distrikschef og regionsdirektør kørte til butikken.

Læs også Karins historie er umenneskelig - nu kæmper hun for dem, der ikke selv kan

- Vi syntes også, at det var en bekymrende situation og vi er glade for den professionelle håndtering af det fra myndighedernes side. Vi har fuld tillid til at de finder ud af, hvad det var, siger Morten Vestberg, kommunikationschef i Lidt.

- Nu glæder vi os til at tage imod kunderne igen på Christian X´s Vej.