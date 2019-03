Succes på sygehus: Alt bagværk er nu 100 procent økologisk

Der er lagt i ovnen til en ny succes i patientkøkkenet på Regionshospitalet Randers. Det er nemlig lykkedes bagerafdelingen at producere 100 procent økologisk brød og kager, der alt sammen er lavet fra bunden.

Med rugbrødet kan vi se, at det ikke længere bliver så tørt, fordi vi er begyndt at bruge gulerødder, så brødet holder bedre. Mona Carøe, cheføkonoma

Ud over at patienterne på hospitalet derfor nu kan nyde, at både brød og kager er helt økologiske, er den helt store gevinst også, at det ikke har været dyrere for Regionshospitalet at omlægge til økologiske råvarer.

- Det, der er spændende, er, at vi har arbejdet hårdt for at komme op på 100 procent økologi inden for det samme budget, og det er nu lykkedes, siger cheføkonoma Mona Carøe til TV2 ØSTJYLLAND.

For at få det økonomiske til at hænge sammen med det økologiske, har det betydet, at nogle af råvarerne er blevet skiftet ud.

Morten Bendixen er én af bagerne i Patientkøkkenet, der har været med til at udvikle helt økologiske produkter. Foto: Regionshospitalet Randers

- Vi har hele tiden kigget på, hvilke dyre produkter vi kan skifte ud med billigere økologiske. Det kan for eksempel være at skifte de dyre græskarkerner ud med økologiske gulerødder, så vores rugbrød kunne blive helt økologiske, fortæller Mona Carøe.

Men ifølge hende har det ikke betydning for kvaliteten af bagerens brød og kager, at råvarerne er skiftet ud.

- Eksempelvis med rugbrøddet kan vi se, at det ikke længere bliver så tørt, fordi vi er begyndt at bruge gulerødder, så brødet holder bedre, siger cheføkonomaen.

Ingredienser laves helt fra bunden

Selv flere af basisingredienserne bliver nu produceret helt fra bunden i stedet for at købe det færdigt udefra. Det giver både bedre smag og billigere produktion, mener Mona Carøe. Nogle ingredienser bliver dog slet ikke brugt længere.

Det er både tidskrævende og kræver meget plads at bage tarteletskåle selv, så dem køber vi stadig ude i byen. Men vi har et mål om at lave dem selv også. Mona Carøe, cheføkonoma

- Der har været pistaciemasser og nougatmasser, man køber færdiglavet, som vi ikke bruger længere, så dem har vi bare skiftet ud med noget andet. Og når man skal bruge hindbærmarmelade til hindbærsnitter, så laver vi selv marmeladen dertil, for det er både bedre og billigere, siger Mona Carøe.

Mona Carøe står for køkkenet på Regionshospitalet Randers. Tidligere på året blev hun kåret til Årets Økolog i Danmark for hendes store arbejde med økologi i sygehusvæsenet.

For omkring ti år siden begyndte Regionshospitalet Randers for alvor at tænke på økologi, og i 2016 fik de det økologiske spisemærke i guld. Det betyder, at køkkenets råvarer er mellem 90 og 100 procent økologiske.

Det eneste, bagerafdelingen endnu ikke har formået at producere selv, er økologiske tarteletskaller. Derfor bliver de stadig købt et andet sted.

I menukortet på Regionshospitalet Randers er der altid mulighed for både at vælge en ret uden kød og en med kød.

- Det er både tidskrævende og kræver meget plads at bage tarteletskaller selv, så dem køber vi stadig ude i byen. Men vi har et mål om at lave dem selv også, siger Mona Carøe.

I 2015 blev slagterafdelingen på Regionshospitalet også 100 procent økologisk, og tilbage i januar fortalte TV2 ØSTJYLLAND, at måtiderne er et stort hit hos patienterne.

- Jeg synes, det er fantastisk mad. Der er et stort og varieret udbud, og der er tænkt over, hvordan den er sat sammen. Maden er sund, så den kan være med til, at man bliver hurtigere rask, sagde patient Per Visbech Misser til TV2 ØSTJYLLAND i januar.

Hver dag er der både en vegetarisk ret og en ret med kød, når patienterne bestiller deres aftensmad. Normalt er der kun to-tre patienter, der angiver, at de er vegetarer, når de bliver indlagt. Alligevel er der nogle dage helt op til 80 patienter, der vælger vegetarretten. Én af dem var netop Per Visbech Misser.

- I aften skal jeg have grønsagsfarsbrød. Selvom jeg spiser traditionel mad, så vil jeg faktisk gerne prøve den vegetariske ret også, for jeg er sikker på, den smager godt, fortalte han.