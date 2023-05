Studerende overraskede over hvor nemt det er at stjæle medicin

- Vi har et ret fysisk hårdt arbejde mange gange, så nogle vil måske finde det nemt lige at tage noget fra medicinskabet, siger Tanja Salvesen.

De to studerende føler sig ikke selv i risiko, men de kan godt se problemet.

- Det er ret interessant at tænke på, at det også er en selv, der kan blive afhængig af det, fordi det er så tæt på, siger Tanja Salvesen.

- Det er da vildt tankevækkende, at så ville der ikke være nogen, som ville opdage det, hvis det bare var en enkelt i ny og næ, siger Cecilie Iburg Bruun.

Og det overrasker de nuværende sygeplejerskestuderende på VIA University College, Cecilie Iburg Bruun og Tanja Salvesen, at der er personale, som bliver anmeldt for at stjæle medicin fra deres arbejdsplads.

Forleden fortalte TV2 Østjylland om den sygeplejerskestuderende "Lea" , som fandt ud af, at det ikke var særlig svært at stjæle medicin fra et hospital, da hun var i praktik.

Send en mail til journalist Christian Formsgaard på chfo@tv2oj.dk eller skriv til redaktionen her:

Har du kendskab til, at medicin forsvinder fra et plejehjem eller en anden offentlig institution, vil vi gerne høre fra dig.

På uddannelsen bliver de ikke undervist i at undgå fristelsen i at tage medicin fra borgere. Det fortæller Maria Dyhrberg Rasmussen, uddannelsesdekan.

- Hvis man tager medicin fra borgerne derude, så er det simpelt tyveri, og det ligger i, at det må man ikke som fagprofessionel, siger hun.

Til gengæld er der stort fokus på, hvordan man håndterer borgernes medicin, som nogle gange er livsvigtig. Kontrolforanstaltningerne med medicinen er også på skoleskemaet.

Kan ikke forestille sig det

Den medicinstuderende Lea, som er et opdigtet navn, fortalte, at det startede med, at hun nogle gange havde taget en Panodil, hvis hun havde hovedpine, og derfra eskalerede det.

- Jeg havde ikke planlagt det, men jeg tror, det var tanker, jeg havde gået med i noget tid, og jeg tænkte, at jeg havde brug for medicin.



- Jeg tænkte, at det var noget, jeg skulle snakke med min læge om, men så var det jo lige foran mig, og jeg tænkte, at der nok ikke var nogen, der opdagede, hvis der var en eller to piller væk, fortæller hun.



Hverken Cecilie Iburg Bruun eller Tanja Salvesen er bange for, at noget lignende kan ske for dem.

- Jeg kan ikke forstille mig, at jeg skulle finde det fristende på nogen måde, siger Tanja Salvesen.

Cecilie Iburg Bruun er opereret i sin skulder og har tidligere været i morfinbehandling, men selvom hun skulle få nem adgang til det, mener hun ikke, det vil friste.

- Den rationelle tanke i mit hoved er, at hvis jeg fik ondt igen, så ville jeg gå til min læge, siger hun.