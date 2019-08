Stort område i Aarhus evakueret på grund af "mistænkelig genstand"

Opdatering: Afspærringen i området er ophævet.

Onsdag eftermiddag plejer det at være fyldt med mennesker på Store Torv i Aarhus, hvor blandt andet Aarhus Domkirke ligger, men onsdag eftermiddag var torvet afspærret i omkring en time. Det samme var Bispetorvet ved Aarhus Teater, og flere butikker i området var evakueret.

Det var foran denne Danske Bank, at der blev fundet en mistænkelig genstand, som har fået politiet til at evakuere et stort område omkring Aarhus Domkirke.

- De har åbnet op for mennesker igen på Store Torv. Alt er ophævet. Der er åbnet op, så der er fri passage, siger vagtchef Martin Christensen fra Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Årsagen var, at der blev fundet en mistænkelig genstand foran Danske Bank i Kannikegade, som viste sig at være en højtaler i en pose.

Vi har nu ophævet afspærring. Den mystiske genstand var en højttaler i en pose. Tak for tålmodigheden. https://t.co/6IBgtEsxSL — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) August 21, 2019

- Danske Bank er blevet evakueret, og der er også evakueret bygninger ved siden af, da der er fundet en mistænkelig genstand foran Danske Bank. Også Bispetorvet og Store Torv er afspærret, indtil politiet har undersøgt den genstand, der er fundet foran Danske Bank, siger Jakob Christiansen, der er pressemedarbejder hos Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Bliv indendørs

En af de personer, der her til eftermiddag, er til stede på Store Torv, er Mads Kamp Knudsen, der arbejder i butikken Shoe Chapter.

Han lagde mærke til, at der gik en betjent rundt på Store Torv og samtidig begyndte en stor gruppe mennesker i jakkesæt at gå ud fra Nordeas filial på torvet. De er ifølge Nordeas pressemedarbejder blevet sendt hjem for i dag.

Det er lidt mærkeligt. Man bliver jo også lidt paranoid. Sker der noget eller skal vi blive herinde. Mads Kamp Knudsen, medarbejder i Shoe Chapter i Aarhus.

- Det er ikke, fordi vi har fået særligt meget at vide. Vi ser bare en betjent på Store Torv, der begynder at skubbe folk væk og skubber dem hen mod Lille Torv. Hver gang der kom nogle ud fra en butik på Store Torv, kunne vi se, at betjenten råbte, at de skulle smutte væk, fordi Store Torv er spærret af, siger Mads Kamp Knudsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Kort før klokken fire kom en betjent også ind i den butik, hvor han arbejder, og sagde, at de skulle blive indendørs.

- Det er lidt mærkeligt. Man bliver jo også lidt paranoid. Sker der noget eller skal vi blive herinde. Jeg tror ikke, at vi er truede på samme måde som de omkringliggende bygninger, siger han og tilføjer, at de får lavet en masse praktisk i kælderen imens.

Ifølge TV2 ØSTJYLLANDs fotograf på stedet var der bomberyddere på stedet, der kredsede omkring en kuffertlignende genstand pakket ind i blå plastik i en opgang ved siden af Danske Bank.

