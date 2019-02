Stort firma giver gratis byggematerialer ud

Alt for mange bygninger bliver revet ned, og gode byggematerialer bliver smidt på genbrugspladsen.

Det vil ejendomsselskabet Olav de Linde lave om på.

Det er godt, at man kan bruge en gammel skænk, men der er også masser af byggematerialer, der kan bruges igen af hr og fru Jensen. Olav de Linde, adm. direktør i ejendomsselskabet Olav de Linde

På lørdag inviterer de folk til at møde op på en af deres byggepladser på Katrinebjergvej 113 i Aarhus og tage de byggematerialer, de kan bruge - helt gratis.

Det drejer sig blandt andet om vinduer, døre, paneler, radiatorer, stikkontakter og vandrør.

Det er ejendomsselskabet Olav de Linde, der inviterer folk til at hente, blandt andet gamle vandrør og radiatorer i forbindelse med et nyt byggeprojekt i Aarhus Nord.

- Vi gør det er for at udbrede genbrugstanken inden for byggematerialer. Det er godt, at man kan bruge en gammel skænk, men der er også masser af byggematerialer, der kan bruges igen af hr. og fru Jensen, siger Olav de Linde til TV2 ØSTJYLLAND og tilføjer.

- Det kan være, at en gammel dørplade kan bruges til et bord, og så kan det være, at folk ikke går hen og køber nyt i Ikea - ikke for at anklage folk, der gør det.

Arrangementet foregår på Katrinebjergvej 113, 8200 Aarhus N, hvor Aarhus Produktionsskole tidligere lå.

Gammelt er ofte bedre

Tidligere har Ejendomsselskabet Olav de Linde selv genbrugt de materialer, de kunne, og derefter har nedbryderne taget resten og kværnet det eller sendt det på genbrugspladsen.

Olav de Linde ser gerne, at mere af det materiale, der i dag bliver ødelagt, bliver brugt igen - både på grund af kvaliteten og for miljøets skyld:

- For eksempel er det tømmer, der bruges som gulvstrøer og til at lave tagspær, ofte bedre i de gamle bygninger end det nye, man kan købe. Og det er næsten en hel stamme, man bruger, hver gang man laver et tag, og det træ har måske groet i 30-40 år, så det er rigtig meget skov, der forsvinder, hvis det bare bliver knust og kørt på forbrændingen, siger Olav de Linde.

Han så gerne, at kommuner og offentlige institutioner gik forrest og sikrede at flere byggematerialer blev genbrugt i forbindelse med offentlige byggerier.

Politisk skulderklap

Rådmanden for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune synes, at det er et godt initiativ fra Olav de Linde, men understreger at sikkerheden ved nedtagelse og afhentning er vigtig.

- Jeg hilser initiativet velkomment og er sikker på, at vi vil se flere gøre det. Det er et vigtigt fokus, da byggeri typisk ikke har meget cirkulær økonomi, skriver rådmand Bünyamin Simsek (V) til TV2 ØSTJYLLAND og uddyber:

- I forhold til offentlig byggeri går vi foran på mange fronter og er sikker på det også er noget det offentlige vil have fokus på. Det er ikke helt problemfrit, da økonomien er begrænset i forhold til offentlig byggeri. Men jeg tror på, at der mere og mere vil være balance i at gøre det - så kommer det praktiske i forhold til sikkerhed, mm.

Bünyamen Simsek (V) er rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Bygningen, som man lørdag kan hente gratis byggematerialer i, er på 3000 kvadratmeter og har tidligere huset Aarhus Produktionshøjskole.

Pladsen på Katrinebjergvej 113 i Aarhus Nord er åben fra kl. 9 til 12, og man skal selv have værktøj med og tage materialet ned.

