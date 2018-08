Stor succes: En milliard så VM i Aarhus på tv

Tv-seere af mere end 60 forskellige tv-stationer verden rundt har de seneste 14 dage haft levende billeder af Aarhus Bugt på deres skærm.

VM i sejlsport er blevet set af virkelig mange tv-seere. De kan ikke bare tælles i tusinder, heller ikke i hundredtusinder og heller ikke en million er nok.

En hel milliard husstande har nemlig haft tv'et tændt på transmissionen fra Aarhus, oplyser arrangørerne af verdensmesterskabet.

- Vi har sprængt alle tidligere rekorder og opnået flere seere til et VM end nogensinde før, siger Kim Andersen, der er den danske præsident for World Sailings.

- Som World Sailings præsident og en stolt dansker, kunne jeg ikke være mere tilfreds, lyder det.

Arrangørerne af VM i Sejlads i Aarhus håber, at den store medieeksponering har fået flere til at få øjnene op for Aarhus. Foto: Pressebillede

Øget kendskab til Aarhus

Borgmester i Aarhus Jacob Bundsgaard (S) har også svært ved at få armene ned over arrangementet.

- VM er ikke blot en enkelt, stor begivenhed for byen. Med VM har byen fundet ind til kernen af det, Aarhus kan. Sikken en fest, synlighed og professionalisme. Hele byen har bakket op og er blevet påvirket positivt. Som borgmester er jeg stolt og taknemmelig, siger han.

Måske betyder de mange tv-seere verden rundt, at flere har fået øjnene op for Aarhus og Danmark som sejlsportsnation.

Det er i hvert fald håbet hos arrangørerne:

- Internationalt har mediernes aftryk efter denne begivenhed været meget betydningsfuld, siger Kim Andersen fra World Sailings og fortsætter med sin ros:

- Aarhus har stablet et verdensklasseshow på benene.

VM i sejlads i tal 1.400 sejlere

90 nationer

1.100 både og surfboards

400.000 gæster

1.100 frivillige

12 verdensmestre

10 dages maritim folkefest

32.000 måltider

700 både søsat i timen

200 pressefolk fra 30 lande

TV-broadcast til 1 milliard husstande