Stor stigning med dødelig madbakterie – SSI advarer gravide og ældre

Listeria findes overalt og derfor også i mange rå eller let forarbejdede fødevarer som røget fisk og pålæg. De fleste danskere vil på et eller andet tidspunkt blive smittet med bakterien, men immunforsvaret vil hos yngre bekæmpe de fleste infektioner, uden at man nogensinde er klar over at have været inficeret.

Beredskabschef i Fødevarestyrelsen Nikolas Kühn Hove kalder over for TV 2 stigningen af tilfælde for bekymrende:

- Det er noget, vi har kæmpe fokus på, og i Fødevarestyrelsen har vi i 2022 stort set ikke beskæftiget os med andet end at håndtere sagerne. Det arbejde fortsætter i 2023.

Myndighederne ser med stor alvor på stigningen

Listeria er en fødevarebåren bakterie, der kan forårsage blodforgiftning eller meningitis, og den er med en dødelighed på omkring 25 procent blandt konstaterede tilfælde især farlig for gravide, ældre og personer med nedsat immunforsvar.

- Bare det at være over 60 år er en risikofaktor. Der er næsten ingen unge, der bliver ramt af en listeriainfektion; dog skal gravide være særligt påpasselige, da listeria er farlig for det ufødte barn, siger Eva Møller Nielsen, der er sektionsleder i afdelingen for fødevarebårne infektioner i Statens Serum Institut (SSI).

I både Fødevarestyrelsen og Statens Serum Institut ser man derfor med stor alvor på stigningen. Den præcise årsag til alle tilfældene er uvis, men et bud kan ifølge myndighederne være, at danskerne spiser fødevarer, der er for tæt på udløbsdatoen.