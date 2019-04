Største kontrolaktion mod kritiserede havbrug nogensinde

Miljø- og Fødevareministeriet har sat gang i den hidtil mest omfattende kontrol af de danske havbrugs foderforbrug, produktion af fisk og medicinforbrug.

Kontrolaktionen kommer efter en række afsløringer af ulovligheder og er en del af miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensens (V) varslede kulegravning af hele branchen.

Hjarnø Havbrug efterforskes

Eksempelvis efterforskes det store Hjarnø Havbrug A/S ved Horsens af Sydøstjyllands Politi for at overtræde miljølovgivningen og udlede kvælstof og fosfor.

- Sagen om Hjarnø Havbrug, der i årevis har produceret fire gange mere end tilladt, understreger i høj grad problemerne med at basere kontrollen med havbrug på havbrugenes egenkontrol, siger formand for Danmarks Sportsfiskerforbund Verner W. Hansen.

Sportsfiskerforbundet har spillet en central rolle i afsløringen af ulovligheder. Her har man været bekymret for, om ministeriets kulegravning blev grundig nok.

- Men vi er positivt overraskede over både omfang og grundighed. Det tyder på, at vi får den mest grundige kontrol af danske havbrug nogensinde, siger Verner W. Hansen.

Kigger år bagud

Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet tager kontrollen afsæt i havbrugenes årsindberetninger for 2018.

Den skal afdække, om havbrugene har overholdt vilkårene i deres tilladelser og godkendelser. Men kontrollen vil også omfatte en vurdering baglæns af indberetningerne for 2016 og 2017 og eventuel stikprøvekontrol.

Afrapporteringen skal afleveres til Miljø- og Fødevareministeriet senest 10. maj.

Samtidig skal kontrolaktionen give et overblik over, om myndighederne har de rette redskaber til at gennemføre en fyldestgørende kontrol af havbrugenes overholdelse af deres tilladelser.

- I dag er der så mange myndigheder involveret lige fra kommuner til Fødevarestyrelsen og Miljøstyrelsen, at overblikket er væk, siger Verner W. Hansen.

- Ikke engang et fælles it-register over forbrug og produktion findes der. Nu håber vi på et bedre samlet kontrolsystem fremadrettet.