Sommerlejr blander børn med og uden handicap

Der bliver grint og danset på Stjernelejren i Pindstrup. Den årlige ferielejr for børn med og uden handicap er nemlig i fuld gang.

- De bånd, man skaber her, er ikke til at slå i stykker, siger en af lederne for stjernelejren Thomas Søgaard Jensen.

Det er ligesom, at der er et andet sammenhold, når man har været på Pindstrup. Mathias Fejborg Pedersen, leder, Stjernelejren, Pindstrup Centret

På Stjernelejren i Pindstrup har de tilsyneladende fundet en løsning på, hvordan alle uanset handicap eller ej kan være med.

- Når vi er på lejren, gør vi alt for at få dem til at føle sig trygge. Det kan være svært de første dage, fordi de skal lære hinanden at kende, og så har de nogle andre grænser, end andre børn har, siger Philip Hildebrand, som er lejrleder for Stjernelejren på Pindstrup Centret.

Kom selv på Stjernelejren som barn

På lejren er der i alt samlet 37 børn fra hele landet, hvor 21 af dem har forskellige psykiske og fysiske handicap.

- Det er ligesom, at der er et andet sammenhold, når man har været på Pindstrup, siger Mathias Fejborg Pedersen, som er leder på Stjernelejren på Pindstrup Centret.

Ham og Thomas Søgaard Jensen mødte hinanden på Stjernelejren for 8 år siden, hvor de selv var børn på lejren.

- Vi har begge to højt energiniveau, og vi kan godt lide at lave det samme pjat med børnene og med hinanden, fortæller Thomas Søgaard Jensen.

Det er vigtigt, at alle børnene føler, at de er med.

Og de går begge op i, at der er aktiviteter, som alle har mulighed for at deltage i.

- Der er så mange forskelligheder. Der er simpelthen ikke plads til, at man ikke bliver inddraget. Hvis vi ikke inddrager alle, så ville halvdelen altid sidde, fordi vi er så mange forskellige mennesker, siger Mathias Fejborg Pedersen.

Vil aldrig give slip på Pindstrup

De to fyre har uden tvivl planer om at komme igen.

Jeg ville aldrig nogensinde give slip på Pindstrup. Thomas Søgaard Jensen, leder, Stjernelejren, Pindstrup Centret

- Jeg ville aldrig nogensinde give slip på Pindstrup, siger Thomas Søgaard Jensen.

Og Mathias Fejborg Pedersen fortsætter:

- Der findes ingen steder som Pindstrup, det er det eneste sted, hvor sammenholdet mellem handicappede og ikke handicappede er på den måde. Du får nedbrudt alle fordomme og barrierer, du måtte have.

Det er foreningen FamilieNet, der i over 40 år har arrangeret ferielejre for børn med og uden handicap.

