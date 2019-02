Slut med kolde hænder: International succes med østjysk opfindelse

Selvom man får varmen af at dyrke de fleste sportsgrene, gælder det ikke på helt samme måde i e-sport. Her sidder man som regel meget stille, og selvom e-sportspillerne med stor sandsynlighed er ret hurtige til at bevæge fingrene hen over et tastatur eller flytte rundt på musen, så bliver særligt deres fingre kolde under kampe.

Det problem har den aarhusianske hardware virksomhed Envavo dog løst. De er kommet på at skabe en infrarød håndvarmer, som regulerer blodcirkulationen i hænderne, og dermed kan e-sportsspillerne altid holde varmen i hænderne, selvom de spiller i timevis ad gangen.

Jakob Nielsen har valgt e-sport på Klank Efterskole.

- I takt med at e-sport er blevet større, er flere og flere spillere blevet mere opmærksomme på årsager som hæmmer deres præstation. Spillerne har haft kolde hænder i mange år, skriver virksomheden i en pressemeddelelse.Selvom Envavo altså nu har opfundet en anordning, der hele tiden holder deres fingre varme, gnider de sig nok alligevel lidt i hænderne.

Netop nu bliver deres opfindelse repræsenteret på verdensplan. Den er nemlig med til at varme hænder i den internationale e-sportsturnering 'Intel Extreme Masters Counter-Strike turnering'. Netop den turnering vandt det danske e-sportshold 'Astralis' sidste år.

- Produktet er blevet efterspurgt af de største esportshold i verden, hvilket har resulteret i vækstende omsætning for den lille startup virksomhed på Aarhus havn, skriver de i en pressemeddelelse.

Ifølge virksomheden har man før prøvet at komme problemet til livs gennem varmeposer og lignende løsninger, men det har aldrig givet en optimal tilfredsstillelse hos e-sportsspillerne.

Ikke kun til computerspillere

Selvom Envavo i første omgang fandt på idéen til en håndvarmer til brug i e-sporten, er det dog ikke udelukkende computerspillere, der kan få gavn at opfindelsen. Produktet henvender sig nemlig til alle, der sidder foran en computer.

- Envavo har testet deres produkt hos kontormedarbejdere som også tilbringer meget tid foran skærmen. Den kompakte håndvarmer er testet hos kontormedarbejdere og skaber stor tilfredsstillelse hos respondenterne, da de føler de kan arbejde mere effektivt og komfortabelt, fortæller de.

E-sport på efterskole

Selvom vomputerspil tidligere kun hørte til på drengeværelser i fritiden, er situationen i dag dog helt anderledes. Tidligere har TV2 ØSTJYLLAND fortalt, at blandt andet Klank Efterskole nu har sat e-sport på skoleskemaet.

- Førhen sad jeg bare og spillede med mine venner for sjov, siger Jakob Nielsen. Men jeg ville gerne have noget lidt mere seriøst indover. Det får man her på efterskolen, fortalte Jakob Nielsen der er elev på Klank Efterskole, til TV2 ØSTJYLLAND i november.

Sidste år kunne efterskolen fejre 150 års jubilæum, og til trods for en lang historie og mange traditioner, er det ifølge forstanderen vigtigt at man omstiller sig for at følge med tiden.

- Ting, der var moderne for 20 år siden, er ikke in i dag, fortalte forstander på Klank Efterskole, Klaus Larsen, sidste år til TV2 ØSTJYLLAND.