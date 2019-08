Skud affyret på politistation: Kunne have ramt forbipasserende

Det kunne have gået roligt galt onsdag formiddag, da en polititjenestemand affyrede et vådeskud fra et våbenrum på Horsens Politistation.

Begyndelsen af Den Uafhængige Politiklagemyndigheds, DUP, undersøgelse viser nemlig, at skuddet gik igennem en rude i et vindue, som vendte ud mod en offentlig vej.

Det oplyser Marianne Pedersen, der er specialkonsulent ved Politiklagemyndigheden, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Vi er i fuld gang med at efterforske sagen, og det eneste nye vi kan slå fast nu, er at projektilet røg ud ad vinduet og havnede i det fri på offentlig vej, så i princippet kunne det være endt meget uheldigt, men det gjorde det heldigvis ikke, siger Marianne Pedersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er også årsagen til, at politiet afspærrede et større område onsdag formiddag og eftermiddag. De skulle nemlig finde ud af, hvor projektilet var havnet og efterfølgende fjerne projektilet.

Heldigvis var der ikke nogen, der blev ramt af skuddet.

Horsens Politistation ligger på Holmboes Alle 2, som er en offentlig vej. Foto: Google Satellit foto.

Mulig tjenesteforsømmelse

Den Uafhængige Politiklagemyndighed undersøger nu omstændighederne og årsagen til vådeskuddet.

- Vores undersøgelse går på at afdække, om der er sket noget strafbart og herunder også, om der er handlet forsømmeligt, siger Marianne Pedersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er også derfor Politklagemydnigheden har overtaget sagen fra Sydøstjyllands Politi. Det fortalte kontorchefen ved DUP, onsdag, da de overtog sagen.

- Vi har overtaget efterforskningen, fordi man ikke kan udelukke, at der er sket en tjenesteforsømmelse, sagde kontorchef Karina Toftgaard Matthiesen.

Efterforskningen er i gang netop nu, og af den grund er det minimalt, hvad Politiklagemyndigheden kan sige om episoden.

Kan koste politimanden en bøde

Hvis Den Uafhængige Politiklagemyndighed finder frem til, at der er tale om tjenesteforsømmelse vil sagen blive sendt videre til Statsadvokaten i Viborg.

I Viborg vil de herfra vurdere og beslutte, om der skal rejses tiltale, eller om sagen skal lukkes ned.

Hvis der rejses tiltale, vil straffen være en bøde.

Det vil være op til Rigspolitiet om den pågældende polititjenestemand skal have en disciplinær straf. Det kan eksempelvis være en fyring.

Den Uafhængige Politiklagemyndighed har overtaget efterforskningen af vådeskuddet på Horsens Politistation fra Sydøstjyllands Politi. Foto: Google Street View