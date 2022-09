Initiativtager rystet: Havde barn med på rov i café

Det var en chokerende overvågningsvideo, som Annbritt Jørgensen kunne betragte, da hun skulle se en episode, som udspillede sig i Skradecaféens lokaler lørdag.

- Jeg kunne se to mænd, en kvinde og en ung dreng gå ind og begynde at slæbe de varer ud, som vi lige havde hentet hos Coop, fortæller hun.

Annbritt Jørgensen var ikke selv i caféen, da episoden udspillede sig, men hun blev efterfølgende opfordret til at se overvågningen igennem - en overvågning, som man i øvrigt har været nødt til at installere på grund af tidligere uheldige situationer.

- De gik meget målrettet efter kasserne fra Coop. Vi har en ung frivillig, som opdager dem og konfronterer dem. Han siger til dem, at han ringer til politiet, hvis de ikke stopper, fortæller Annbritt Jørgensen.

Komplet ligeglade

Det virkede dog ikke til at imponere de ubudne gæster. Tværtimod.

- Det var de komplet ligeglade med. De fortsatte bare, siger hun.

Da en anden af Skraldecaféens frivillige forsøger at sige til dem, at de skal stoppe, bliver en af de to mænd aggressiv.

- Han siger, at han gør, som det passer ham.

Ud over at tage varerne fra Coop gik de fire også på rov i de frivilliges egne kasser, hvor de kan tage råvarer fra til sig selv og opbevare private effekter.

Episoden har som nævnt gjort indtryk på Annbritt Jørgensen, særligt fordi der er et barn med. Hun vurderer drengen til at være omkring 12-13 år gammel.

- Jeg synes, det er ærgerligt, at forældre eller omsorgspersoner lærer et barn, at det er i orden og at han kan gøre, hvad han har lyst til, siger hun.

Hærværk

Hos Skraldecaféen har man tidligere oplevet problemer med hærværk på de køleskabe, som madordningen benytter sig af.

Skraldecaféen har i alt syv køleskabe på Jægergårdsgade 168 i Aarhus, hvor private, firmaer, kantiner og skraldere kan aflevere mad, som så kan blive afhentet af socialt udsatte, fattige familier, studerende eller andre, som har brug for det.