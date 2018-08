Skoleleder: De store elever skal også læse 20 minutter om dagen

De ældste elever i skolen læser ikke nok.

Det mener Jens Bay, der er skoleleder på Højvangskolen i Horsens.

- Vi følger løbende med i, hvordan vores elever præsterer og klarer sig i skolen. Ved vores afgangsprøver så vi rigtig mange gode resultater. Men vi så også et bekymrende lavere resultat på det, der hedder læsning, siger Jens Bay til TV2 ØSTJYLLAND.

Han mener, at årsagen er, at de ældste elever ikke læser nok.

- De låner ikke så mange bøger på biblioteket. Og vi har indtryk af, at det, de beskæftiger sig med i fritiden ikke har så meget med læsning at gøre… med mindre det drejer sig om facebook-tekster eller spil, siger Jens Bay

Tyve minutter om dagen

Derfor vil han have forældrene til at lave en læseaftale med de unge.

- Jeg er ikke i tvivl om, at vi på skolen både skal øge den mængde, som eleverne læser og de læsestrategier, de bruger. Men der ikke nok timer på skolen, siger skolelederen, der har sendt en appel ud til forældrene.

- Vi har brug for deres hjælp til, at de ældste elever i skolen får læst nok. Tyve minutter om dagen, siger Jens Bay

For det er ikke nok at kunne læse underteksterne på tv.

- Vi ved, at den verden, som vores elever kommer ud i er meget mere kompleks end for 15 år siden. De bliver bombarderet med input fra sociale medier af vidt forskellig art. Og kan man ikke skelne mellem en reklame og en prosatekst, så er de dårligt stillede, siger Jens Bay

Ikke at forlange meget

Dermed er det ikke kun evnen til at læse, som skolelederne mener skal blive bedre. Men også evnen til at forholde sig kritisk.

- Det kræver altså, at man læser ting, siger Jens Bay.

Han mener ikke, at det er at stille store krav til forældre og store elever.

- Jeg synes ikke, at det er meget at forlange. På trods af en travl hverdag, kan man godt sætte nogle rammer. Mens far eller mor laver mad kan man godt aftale, at de læser i 20 minutter, siger Jens Bay.

- Jeg tror godt, at man kan finde noget fri tid i den tid, de bruger på de sociale medier på at bruge til læsning af bøger, aviser og andet, slutter Jens Bay.

