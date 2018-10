Skidende høne i topform er trækplaster til festival

Skid, skid, skid!

Sådan lyder tilråbene fra de mange børn, der tirsdag håber på, at lykkens gudinde eller skulle vi sige lykkens høne skider lige netop på det tal, de har satset på.

Svend Erik Laursen er kasserer i Kolind og Omegns Fjerkræklub, og han har en yderst vigtig funktion til årets Ebelfestival i Ebeltoft. Eller det har en af de høner, som han har med til festivalen.

- Den høne der skal skide, den sidder henne i bilen med høreværn på, så den ikke bliver påvirket af folk, der kommer forbi, fortæller han til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er nemlig hønseskidningskonkurrencen, der er det helt store trækplaster for store og små.

- Den har levet på sund kost siden søndag. Så den er i rigtig god form. Ellers så lever de af godt hønsefodder og lidt madaffald, siger Svend Erik Laursen.

Reglerne er ret enkle. Der er en plade med 100 numre, og så kan man købe en seddel med et nummer.

- Den har kun fået tørkost, så den ikke tager flere numre ad gangen, fortæller kasseren fra Kolind og Omegns Fjerkræklub.

Svend Erik Laursens høne igang med at udvælge feltet, hvor lorten skal lægges. Imens hepper børn og voksne.

Det skal gøre flere interesseret i høns

Der er en større mening med konkurrencen en ren lir. Det handler også om, at gøre folk opmærksomme på, at man kan holde høns – også selvom man bor i parcelhus.

Svend Erik Laursen giver børnene lov at klappe en af sine høner inden konkurrencen.

- Det er en god måde, at få kontakt til børn, der kan prøve at klappe en rigtig levende høne. Ellers har man jo kun set dem i fryseren uden fjer på, siger Svend Erik Laursen.

Hønerne er da også populære blandt gæsterne til Ebelfestivalen. Konkurrencen har været en fast del de sidste seks år.

- Den er lidt fjollet. Fordi, man tænker normalt ikke over, at en høne skider, siger Frederik Johansen, som kommer fra Aarhus.

Tirsdag tog det hønen 2,30 minutter. Og vinderen blev nummer 62. Det var nok til en sidegevinst til Frederik Johansen.

- Jeg har vundet nogle æbleskiver, fortæller han.

Sommerfester og Europa-udstilling

Hønseskidningskonkurrencen har fået udbredt interessen for hønsene.

- Efter vi er begyndt at have hønseskidning på Ebelfestivalen, så har vi det også til sommerfester på Djursland. Det største, vi skal til, er en Europa-udstilling i Herning til november, siger Svend Erik Laursen.

Og selvom høns er en stor del af hans liv, så får han af og til nok af dem.

- Jeg får tit nok af høns, men til dagligt går de også bare ude i vores have og siger gok. Så har vi det ekstra sjovt engang imellem og vise dem til andre og udstille dem, siger Svend Erik Laursen.

Tilbagevendende begivenhed

Ebelfestivalen i Ebeltoft er en tradition med 15 år på bagen, som blandt andet skal vise turister af byen, hvad den har at byde på – også uden for sommerferien.

Elsebeth Kirkebæk, talsperson for Ebelfestivalen, fortæller, at Festivalen har stor betydning for byen.

I løbet af ugen regner arrangørerne med at få besøg af mellem 50.000 og 75.000 gæster, hvilket de er godt tilfredse med.

- Byen har behov for, at der kommer liv i den. Og det tiltrækker jo drift og handel, at der kommer folk, som benytter museerne, butikkerne og restauranterne i byen, siger Elsebeth Kirkebæk til TV2ØSTJYLLAND, talsperson for Ebelfestivalen.

Festivalen varer en uge, og selvom hønseskidningskonkurrencen i dag tiltrak stor opmærksomhed, så byder programmet på mere end blot det.

Derudover har vi også teaterforestillinger for børn – blandt andet eventyrforestillingen med den virkelige historie om 'De tre små grise'. Elsebeth Kirkebæk, talsperson, Ebelfestivalen

- Vi har aktiviteter for både børn og voksne. Vi har et Street Food-telt, hvor du kan spise din frokost, drikke din eftermiddagskaffe og købe æbleskiver. Derudover har vi også teaterforestillinger for børn – blandt andet eventyrforestillingen med den virkelige historie om ’De tre små grise’, siger Elsebeth Kirkebæk, talsperson for Ebelfestivalen.

Et lille udpluk af, hvad man indtil på lørdag kan opleve på Ebelfestivalen i Ebeltoft.