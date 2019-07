Skæbnesvanger sejltur: Nødstedte drenge på vandscooter reddet

Torsdag eftermiddag sejlede Jette Hoffmann og Orla Thomsen fra Tunø med kurs mod Hou.

Havet havde været fladt det meste af dagen, men det var begyndt at blæse op, og der var bølger på vandet.

Jeg troede, at de måske var kommet til skade. Jette Hoffmann

De to sejlende var et godt stykke ud for Tunøs kyst, da de så en vandscooter.

- De vinker til os, og først tror vi, at det er fordi de bare er søde, siger Jette Hoffmann til TV2 ØSTJYLLAND.

Det viste sig dog at være mere alvorligt end først antaget. Den ene af drengene lavede et kryds med armene - et tegn på, at man i nød til havs.

Da vi kom tættere på, kunne vi se, at de så bekymrede ud i ansigterne. Jette Hoffmann

- Da vi kom tættere på, kunne vi se, at de så bekymrede ud i ansigterne. Jeg troede, at de måske var kommet til skade. De så i hvert fald ikke glade ud, siger hun.

Orla Thomsen fik sejlet båden tæt på drengene, som hurtigt kravlede ombord.

- Den ene kunne ikke komme hurtigt nok op i båden. Det skulle bare være nu, siger Orla Thomsen.

Læs også SSP-konsulent om tragiske dødsfald: - Vi kan aldrig være på forkant

Motorstop

Drengene på 22 og 26 år havde været på Samsø for at spise frokost, men på vejen hjem havde vandscooteren fået motorproblemer.

- De havde ligget der et stykke tid og havde skiftedes til at ligge i vandet. De havde heldigvis redningsveste på, siger Jette Hoffmann og fortsætter:

- De var lettede, da de kom op. De fik varmen med en øl og en smøg og sagde pyha. De havde været meget bekymrede og var godt klar over, at det kunne være gået galt, siger hun.

De fik varmen med en øl og en smøg og sagde pyha. Jette Hoffmann

De fik sat vandscooteren på slæb af Orla Thomsens båd og sejlede mod Hou, hvor de taknemlige unge mænd blev sat af ved kysten.

- Det var en anderledes sejltur, end vi havde forestillet os, men det er jo altid positivt, når man kan hjælpe, siger Jette Hoffmann.

Tilfældig sejltur

Faktisk skulle Jette Hoffmann slet ikke have været ude at sejle. Hun var på ferie på Tunø, men et spontant bryllup i Aarhus betød, at hun sidste torsdag skulle en tur til fastlandet.

Det var dog ikke muligt at få hverken færgebillet torsdag aften, og afgangstiderne på morgenfærgen fredag, hvor brylluppet skulle stå, passede ikke.

Derfor søgte Jette Hoffmann efter lift i forskellige Facebook-grupper, og her tilbød Orla Thomsen hende en tur til fastlandet i sin motorbåd.

- Der var helt skæbneagtigt, at jeg stod og ikke kunne komme afsted. Orla og jeg blev enige om, at det var fedt, at vi fik dem med op. Vi snakkede om, at det kunne været gået rigtig galt, siger Jette Hoffmann.

Læs også Martins grund bliver overrendt - spøjs attraktion trækker i folk