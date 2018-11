Simon fik helt særligt ur af dronningen - hans far fik våde øjne

- Det betyder ekstremt meget, og det er først nu, at det rigtigt er ved at gå op for mig.

Simon Bruhn Sørensen er garder og har netop modtaget hæderen i 'Dronningens Ur' i forbindelse afskedsparaden på Livgardens Kaserne.

Æren gives til en enkelt garder fra hvert indkaldelseshold ved Den Kongelige Livgarde. I år blev det 22-årige Simon fra Hovedgård ved Horsens.

Det var 'vanvittigt stort' for Simon Bruhn Sørensen at trykke hånd med dronning Margrethe. Foto: Tariq Mikkel Khan - Ritzau Scanpix

Yder altid sit bedste

I løbet af de seneste måneder har han været en god kammerat og er trådt så meget i karakter, at han 'stjal' uret fra cirka 200 andre gardere, der også var nominerede til prisen.

'Simon Bruhn Sørensen er en særdeles dygtig garder med en meget professionel indstilling til tjenesten og som altid yder sit bedste for at løse opgaverne så perfekt som muligt', lyder det i begrundelsen for prisen fra Forsvaret.

- Jeg er ufattelig glad, siger Simon Bruhn Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Han er især glad for, at det er de andre gardere og overordnede, der har stemt på ham som modtager af 'Dronningens Ur'.

- Det gør det ekstra specielt, når der er så mange, der har stemt, og fordi der er så mange dygtige gardere her, siger Simon Bruhn Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Med hår på brystet

Han og de andre fra indkaldelsesholdet begyndte i Den Kongelige Livgarde i april, og den 30. november er deres tid i Forsvaret slut.

Det gælder dog ikke helt for Simon Bruhn Sørensen. Han begynder nemlig på sergentskole den 3. december. I dag holder han dog fri, og det er nok bedst, for i aftes var han ude at fejre prisen.

Til overrækkelsen var familien, mor og far samt søskende på kasernen, hvor de fra nært hold så dronning Margrethe overrække uret og takke for tro tjeneste.

- Jeg fik vand i øjnene, det kan jeg godt sige dig. Det er stort, siger Simon far, Hans Christian Sørensen, til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Der kommer nogle unge mennesker ud med hår på brystet. Stor respekt til alle dem, der har været igennem.

En stolt Simon Bruhn Sørensen sammen med sin familie efter overrækkelsen. Foto: Den Kongelige Livgarde

En stor familie

Selvom Simon Bruhn Sørensen gennem de seneste måneder har passet på kongefamilien, var det en særlig oplevelse at være så tæt på dronning Margrethe.

- Det var meget specielt. Vi kommer lidt tæt på, når de forlader slottet, men at give hånd det er vanvittigt stort, siger han.

Simon Bruhn Sørensen har gode minder, når han kigger tilbage på otte begivenhedsrige måneder i Den Kongelige Livgarde.

- Det har været en fed oplevelse at stå vagt ved de kongelige. I Livgarden er vi som en stor familie, og vi har et fedt fællesskab, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.