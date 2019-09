Scooter-bøller hærger: Legede ”chicken” med lastbil

I en længere periode har scooter-bøller hærget Odder. Flere borgere fortæller, at der både bliver kørt alt for stærkt, og at de unge mænd kører hensynsløst.

Jeg synes, det er ærgerligt, at sådan en scooterbande skal have lov at styre hele Odder. Der er mange, der føler sig generet og påvirket af det. Christina Månsson, Odder

Senest har en af byens beboere, Christina Månsson, i et Facebook-opslag i gruppen ”8300 Hjælp Odder” fortalt om en episode i dag.

Her kan du læse hele opslaget i Facebook-gruppen "8300 Hjælp Odder". Foto: Screendump fra Facebook

Her legede en ung mand ”chicken” med en lastbilchauffør. Det betyder, at scooteren kørte direkte imod lastbilen og først undveg, da den var få meter fra at kollidere med lastbilen.

- Chaufføren kommer ind til os og er dybt rystet. Personen på scooteren kiggede ham lige i øjnene, og drejede først fra få meter inden, siger Christina Månsson til TV2 ØSTJYLLAND.

- Der er ingen tvivl om, at der skal ske noget for de unge mennesker, og at de gerne vil brænde hornene af – men de gør det bare på en forkert måde. Det er noget, vi skal døjes med hver eneste dag, siger hun.

I kommentarerne til opslaget kan man se, at flere andre borgere i Odder har oplevet de hensynsløse unge mænd på scooter. Foto: Screendump fra Facebook

Dagens episode er bare den seneste i en lang række. Flere skriver i Facebook-tråden, at de unge kører ræs i byen, at de kører uforsvarligt, og at de kører i gågaden, selvom der ikke må køre knallerter og scootere.

Læs også Mand faldt overbord inden sejltur: Viste ingen livstegn

Christina Månsson har butik i Holsteinsgade, og hun kan i den grad genkende problemerne.

- Jeg oplever jævnligt, at de her unge mennesker lige tester, hvor meget scooteren er blevet tunet. Vi har alle sammen været unge, men alt med måde. Jeg synes, det er ærgerligt, at sådan en scooterbande skal have lov at styre hele Odder. Der er mange, der føler sig generet og påvirket af det, siger Christina Månsson.

Der var kommet over 200 kommentarer til opslaget, inden administratoren for gruppen lukkede for kommentarer. Mange delte deres egne oplevelser med de scooterne. Foto: Screendump fra Facebook

Fem betingede frakendelser

En del af de vrede borgere i Odder har henvendt sig til politiet med deres frustration. Især i dag har Østjyllands Politi fået mange henvendelser, og derfor sendte de fredag eftermiddag og aften to patruljer af sted.

- Når vi får så mange henvendelser, så tager vi det meget alvorligt. Vi gør, hvad vi kan, og nu har vi ved selvsyn set, hvordan det står fat derude, siger vagtchef hos Østjyllands Politi, Flemming Lau, til TV2 ØSTJYLLAND.

Med baggrund i flere borgerhenvendelser fra Odder om massiv scooterkørsel til ulempe, prioriterede vi her til eftermiddag/aften patruljer til byen. Resultatet blev 5 sager om ulovlige scootere, 1 sag om to på én scooter samt lidt andre færdselslovovertrædelser. Vi kommer igen! — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) September 20, 2019

Dagens aktion betød, at en gruppe på fem unge mænd fik en betinget frakendelse af deres knallertkørekort. Scooterne må kun køre 30 km/t, men efter en tur på politiets rullefelt, viste det sig, at alle fem køretøjer kørte over 43 km/t.

Vi kommer igen, det er helt sikkert. Vi vil gerne hjælpe borgerne med at få styr på det her problem. Flemming Lau, vagtchef, Østjyllands Politi

Det betød, at kørekortet blev betinget frakendt – og hvis politiet snupper dem igen, får de ubetinget frakendt kørekortet.

- De bliver sigtet for overtrædelse af færdselsloven, fordi de har lavet konstruktive ændringer af knallerten. Det giver i dette tilfælde en betinget frakendelse og en bøde, siger Flemming Lau.

Endnu et eksempel på en borger, der har mødt scooter-bøllerne. Foto: Screendump fra Facebook

De mange henvendelser til politiet betyder også, at det ikke er sidste gang, de lægger vejen forbi Odder. For borgerne skal ikke være utrygge.

- Vi kommer igen, det er helt sikkert. Vi vil gerne hjælpe borgerne med at få styr på det her problem, siger Flemming Lau til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Her har de droppet letbanen - togene kører alt for ustabilt