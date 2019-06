Samuelsen trækker sig fra partilederdebat

Liberal Alliances politiske leder, Anders Samuelsen, der bor i Horsens, trækker sig fra en partilederdebat torsdag. Det bekræfter Anders-Peter Mathiasen, næstformand i Publicistklubben.

- De venter på, at stemmerne bliver talt op, siger han.

Line Ernlund, pressechef i Liberal Alliance, bekræfter, at partiet ikke deltager i debatten.

Læs også Østjyderne gav valgtæsk til disse tre partier

Partiet afventer endelig optælling og valgets konklusion, skriver hun i en sms til Ritzau.

Det er en tradition, at Publicistklubben holder en debat dagen efter valget.

Læs også Østergaard om sejren: Danskerne har været i et symbolpolitisk jerngreb

Alle andre er med

Efter planen skulle alle lederne fra de partier, der er valgt til Folketinget, mødes klokken 12 og diskutere valgkampens resultat. Men det ser ud til, at det bliver uden en repræsentant fra Liberal Alliance.

Da stemmerne var talt op efter onsdagens valg, stod det klart, at det liberale parti har lidt et katastrofevalg.

Ved folketingsvalget er partiet gået fra 7,5 procent af stemmerne til blot 2,3, og Anders Samuelsen ser ud til ikke at være blevet valgt ind.

Andre af partiets fremtrædende profiler som Joachim B. Olsen opnåede heller ikke genvalg.

Resultaterne efter Folketingsvalget 2019. Kilde: TV2

Vil have ny formand

Efter Liberal Alliancens katastrofevalg ser flere partifæller en mulig ny LA-leder i Alex Vanopslagh, der opstillede i Vestjyllands Storkreds og er tidligere ungdomsformand.

Det fortæller LA-folketingsmedlem Henrik Dahl og landsformand for partiets ungdomsorganisation Signe Bøgevald Hansen.

Henrik Dahl fra Liberal Alliance.

Ikke valgt

Anders Samuelsen er ikke selv blevet valgt ind i Folketinget, og det er langt fra givet, at hans mulige efterfølger skal være Simon Emil Ammitzbøll-Bille, der ellers længe har stået som partiets kronprins, mener de to LA-medlemmer.

- Den politiske leder skal jo komme fra vores folketingsgruppe, og Alex Vanopslagh er helt oplagt. Han har været formand for vores ungdomsorganisation og har ført et fantastisk valg i Vestjylland, siger Henrik Dahl, der torsdag morgen selv ligger på vippen i forhold til at komme ind.

Liberal Alliance har fået fire mandater. Det er samme antal som Nye Borgerlige. De er gået ni mandater tilbage siden valget i 2015. Foto: Philip Davali - Ritzau Scanpix

Ved folketingsvalget er partiet gået fra 7,5 procent af stemmerne til blot 2,3, og mange profiler - heriblandt Joachim B. Olsen - er ikke kommet ind igen.

- Jeg synes, at ledelsen skal gå af, sådan så vi kan få et opgør med den nepotisme, som har været totalt ødelæggende for partiet, siger Henrik Dahl.

- Det har været Anders' (Samuelsen, red.) familie og venner, der skulle tilgodeses som ministre. Det har ikke været noget som helst med kompetence. Hvorfor i alverden blev Joachim (B. Olsen, red.) ikke udnævnt til minister? Han er en af de mest kompetente MF'ere overhovedet.

Læs også Alle stemmer er nu talt op – sådan har østjyderne sat krydset

Nepotisme i LA

Til DR uddyber Henrik Dahl, at det har været nepotisme at udnævne Samuelsens søster, Mette Bock, til kulturminister, og at partiet har været "til grin", fordi Thyra Frank har været ældreminister, selv om hun i hans øjne ikke har kvaliteterne.

Ungdomsformand Signe Bøgevald Hansen peger også på flere politiske "svigt" i løbet af den seneste valgperiode, hvor man en del af tiden sad i regering.

Der er sket et svigt i forhold til den identitet, man har haft i LA. Signe Bøgevald Hansen, ungdomsformand, Liberal Alliance

- Der er sket et svigt i forhold til den identitet, man har haft i LA, siger hun.

Bøgevald Hansen mener, at et ledelsesskifte kan komme på tale.

- Man skal i hvert fald finde en ny linje og en linje, hvor man genopfinder sin identitet og det liberale projekt, siger hun.

Spørgsmål: Og det kunne være med en ny leder?

- Ja, helt bestemt.

Spørgsmål: For eksempel som Vanopslagh?

Alex Vanopslagh. Foto: Niels Ahlmann Olesen / Ritzau Scanpix

- Ja, han kunne være et godt bud.

Til TV Midtvest afviser Vanopslagh ikke idéen.

- Jeg har aldrig været bange for at tage lederskab, hvad end det har været i gymnasiet, i kommunalpolitik, landspolitik eller ungdomspolitik. Og det har jeg sådan set heller ikke nu, siger han til lokalmediet.

Vanopslagh ønsker imidlertid ikke at kommentere Dahls udtalelser til Ritzau, da han afventer fintællingen af stemmerne.

Læs også LIVE: Dronningerunden er i gang