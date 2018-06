Sælunge er blevet aflivet: - Der var spyfluer over det hele

Den lille sælunge, der i en længere periode havde fast base på stranden ved Saksild, blev aflivet tirsdag.

- Den bar tydeligt præg af, at den ikke havde fået mælk i nogen tid. Der var spyfluer på steder, hvor de ikke skulle være, siger Lars Bruun Hansen, der vildtkonsulent i Søhøjlandet, til TV2 ØSTJYLLAND.

Normalt sker der ikke noget ved, at der er fluer på en sælunge. De er der, fordi fluerne skal have fugt.

- Men spyfluerne kravlede over det hele - i øjnene, i munden og i endetarmen, så det var håbløst, siger Lars Bruun Hansen.

Normalt at efterlade unge på stranden

Der er intet unormalt i, at sælunger ligger alene på en strand.

- Ungerne bliver lagt ind på stranden tidligt om morgenen. Så er moren i gang med at fange fisk og holde øje med sin unge. Mennesker ser som regel ikke moren. I løbet af dagen vil ungen die en eller to gange, siger Lars Bruun Hansen.

Han tør ikke komme med nogen endelig forklaring på, hvorfor sælungen måtte aflives.

- Det kan være, fordi moren har givet afkald på ungen. Moren ser os mennesker som rovdyr. Det kan også være, at moren er død, siger Lars Bruun Hansen.

Sælunger bliver ikke adopteret

Og hvis moren er død, er der ingen andre sæler, der tager sig af ungen.

- En sælunge bliver ikke adopteret af en anden sæl. Så det bedste, man kan gøre, når man ser en sælunge på stranden, er at gå hjem og holde en god afstand – helst over 50 meter. Man skal ikke begynde at tage selfies og forsøge at finde mad til den, siger Lars Bruun Hansen.

For bliver en unge først forladt af sin mor, er der kun aflivning tilbage som mulighed, hvis ungen ikke kan klare sig selv.

- Naturen er en gang imellem hård og ubarmhjertig. Men det er et vilkår i naturens verden. Hvis forældrene ikke overlever, gør ungerne det heller ikke, siger Lars Bruun Hansen.