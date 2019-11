Sådan tager du snakken, hvis dine ældre drikker for meget

De unges druk på festivaler og i byen er ofte meget synlig.

Men faktisk er det er det ikke længere de unge, der tager førstepladsen, når det kommer til alkoholindtag.

Læs også Flere ældre end yngre mænd drikker for meget

Antallet af unge, der har hang til at drikke for meget, er nemlig faldet de senere år – men når det kommer til dem, der er lidt grå i toppen, har udviklingen ikke fulgt med.

Det gælder særligt for mænd.

01:04 VIDEO: Alkoholisme er ikke noget, der kommer ud af den blå luft. Mød 66-årige Christian Pedersen, der er alkoholiker. Luk video

Tal om danskernes alkoholforbrug fra Den Nationale Sundhedsprofil 2017 viser, at andelen af 65-74-årige mænd, der drikker for meget, nu er højere end andelen af mænd mellem 16 og 24 år, der drikker for meget.

Men hvad gør man, hvis man kan se, at far eller bedstefar drikker for meget?

Læs også Spiritusbranche: Forbyd al salg af alkohol til unge under 18 år

Tag affære med det samme

Alle relationer er forskellige, og derfor er det også individuelt, hvordan man skal reagere, hvis man er bekymret for, at ens forældre, bedsteforældre eller andre bekendte har et alkoholproblem.

Men lige meget, hvordan ens forhold til de gamle er, så skal man gøre noget.

Tag din bekymring alvorligt

- Det er vigtigt at gøre noget ved sin bekymring, allerede inden det udvikler sig til et reelt problem. Generelt skal vi tage snakken meget før, end vi gør i dag. Alkohol er skadeligt, og der er rigtig mange, der har et for højt forbrug, siger Inger Holm Linneberg, der er psykolog ved Rusmiddelcenter Syddjurs.

Læs også Tusinder af unge fester i gaderne - men rusuge er mere end bare alkohol

Vær konkret

Hvis du har en god relation til det familiemedlem, som du tror har et problem, skal du tage snakken med det samme.

Og det kan være en god idé at være konkret.

- Sig du har lagt mærke til, at der altid står en karton rødvin på bordet, når du er forbi, hvis det er tilfældet, eller nævn, at du har lagt mærke til alle de opslag fra ginsmagninger, vedkommende lægger op på Facebook. Og vær ikke bange for at sige direkte, at det er alkohol, du er bekymret for, siger Inger Holm Linneberg.

Det kan også være en idé at referere til de råd, man selv har fået af forældrene.

- Hvis din far for eksempel fortalte dig, hvordan du skulle holde igen med øllene som ung, så kan du minde ham om det råd og på den måde starte samtalen, siger hun.

Læs også Alkoholfri øl skal have bedre smag

Søg professionel hjælp

Hvis man er et sted, hvor man bare synes, det er vanvittigt svært at tage snakken, så kan man altid søge hjælp ved de kommunale rusmiddelcentre.

- Der kan du få gratis og anonym rådgivning af uddannede medarbejdere, som kan rådgive dig i den helt konkrete situation, du står i, siger Inger Holm Linneberg, der er psykolog ved Rusmiddelcenter Syddjurs.