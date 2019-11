Flere ældre end yngre mænd drikker for meget

Kolde fadbamser, shots, snaps, rød-, hvid- og rosévin.

Når der ryger lidt for meget ind fra vesten, er det ikke længere de unge, der tager førstepladsen. De unges alkoholforbrug er generelt faldet de senere år – men når det kommer til dem, der er lidt grå i toppen, har udviklingen ikke fulgt med.

Det gælder særligt for mænd.

Tal om danskernes alkoholforbrug fra Den Nationale Sundhedsprofil 2017 viser, at andelen af 65-74-årige mænd, der drikker for meget, nu er højere end andelen af mænd mellem 16 og 24 år, der drikker for meget.

- Der kan være mange grunde. En af dem er helt sikkert, at man ikke er forpligtet på samme måde. Dit liv som ældre bliver måske mere afslappet og mere lystbetonet, og det kan påvirke dit forbrug, siger Christina Kudsk Nielsen, der er sundhedskonsulent i Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun peger også på, at ensomhed og gamle vaner kan være medvirkende til et for højt alkoholforbrug i pensionisttilværelsen.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger Lavrisikogrænse: 7 genstande for kvinder og 14 for mænd om ugen Højrisikogrænse: 14 genstande for kvinder og 21 for mænd om ugen

Udvikling er vendt

Hvor det tidligere var flest unge mænd, der drak mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger, ser udviklingen ud til at være vendt. I dag drikker 11,5 procent af de 16-24-årige mænd over Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse svarende til 21 genstande om ugen. Det tal er sneget sig op på 11,9 procent blandt de 65-74-årige mænd.

Ser man på tallene for den kvindelige del af befolkningen, har de ældre ikke overhalet de yngre på samme måde.

Grafik: Hvor det tidligere var flest unge mænd, der drak mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger, ser udviklingen ud til at være vendt.Kilde: Sundhedsstyrelsen

I 2010 var der med 22 procent flest unge mænd, der overskred højrisikogrænsen, hvorimod de ældre mænd på 65-74 år delte andenpladsen med de 55-64-årige med 15,8 procent.

Ifølge chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen Maria Koch Abel kan udviklingen forklares.

- De unges alkoholforbrug er sat på samfundsdagsordenen på en helt anden måde. I en del år har vi haft et stort fokus på de unge – blandt andet med alkoholpolitikker på ungdomsuddannelserne. Det fokus har klart rykket meget, men der er stadig lang vej, siger Maria Koch Aabel til TV2 ØSTJYLLAND.

Christina Kudsk Nielsen har også et andet bud på, hvorfor de ældre har overhalet de unge. Hun peger på, at 68-generationen - dem der var mellem 18 og 25 år i 1968 - nu indgår i stastikken for ældre mænd i alderen 65-74 år.

- Man kunne godt tro, at det er nu, de ældre topper, da det er 68-generationen, der er vokset op med frihed og konsum. Vi kan se, at kurven er knækket for de unge, der drikker mindre. Bare det, at der er nogen, der begynder at gøre det anderledes, kan måske betyde noget for den fremtidige alkoholkultur i Danmark, siger Christina Kudsk Nielsen.

Grafik: Ifølge tal fra Den Nationale Sundhedsprofil viser 26,5 procent af mænd i alderen 65 til 74 år tegn på et problematisk alkoholforbrug.Kilde: Sundhedsstyrelsen

Problematisk alkoholforbrug

Selvom andelen af ældre og yngre mænd, der drikker over den såkaldte højrisikogrænse, er stort set ens, så er der faktisk en del flere ældre mænd, der har svært ved at begrænse alkoholforbruget.

Ifølge tal fra Den Nationale Sundhedsprofil viser 26,5 procent af mænd i alderen 65 til 74 år tegn på et problematisk alkoholforbrug. For mænd mellem 16 og 24 år er det 13,6.

Et problematisk alkolforbrug defineres for eksembel ved, at man drikker uden for måltiderne på hverdage, eller man har følt sig skidt tilpas på grund af sine alkoholvaner.

For ni år siden kom 66-årige Christian Pedersen i behandling for alkoholmisbrug. Og selvom han i dag er tørlagt og derfor ikke er en del af statistikken, kan han sagtens sætte sig ind i, hvordan et alkoholforbrug kan opstå i en sen alder.

- Alkoholisme er ikke noget, der kommer ud af den blå luft. Det kommer ganske langsomt, snigende og overrumplende, og lige pludselig sidder man i saksen, fortæller Christian Pedersen til TV2 ØSTJYLLAND.

I dag arbejder han for værestedet Friheden i Silkeborg, hvor han hjælper clean stofmisbrugere og ædru alkoholikere videre i livet.

GRAFIK: Sammenligner man den unge og den ældre aldersgruppe, er det de ældre, der oftest viser tegn på et problematisk alkoholforbrug.Kilde: Sundhedsstyrelsen.

Hos Friheden kan alle aldersgrupper få hjælp, men ifølge Christina Kudsk Nielsen er der særligt én gruppe, der skal være ekstra opmærksom på alkoholforbruget.

Hun forklarer, at som ældre kan ens krop nemlig ikke tåle lige så meget, som da man var ung. Hvis en ældre mand og en yngre mand drikker samme antal genstande, vil promillen hos den ældre blive væsentligt højere.

- Man mener, at man som ældre får en 20 procent højere promille. Og jo højere promille, desto højere risiko er der for at få skader. Der er også mange ældre, der begynder at få medicin, og der er rigtig meget medicin, der mindskes eller forstærkes af alkohol, hvilket er en uheldig kombination, siger Christina Kudsk Nielsen.

Hun fortæller samtidig, at de ældre er endnu mere udsatte end andre aldersgrupper, når alkoholen indtages. Blandt andet kan alkohol få blodtrykket til at stige.

- Man kunne sagtens lade de ældre leve livet og drikke alkohol, men det er vigtigt, at de er opmærksomme. Det, vi tror, er nydelse, kan gå hen og vælte os.

Hvordan vurderes et problematisk alkoholforbrug? Tegn på et problematisk alkoholforbrug vurderes ud fra CAGE-C testen, også benævnt som “oplukkerspørgsmål”, der er seks spørgsmål omhandlende alkohol. Har du indenfor det sidste år følt, at du burde nedsætte dit alkoholforbrug? JA/NEJ Er der nogen, der inden for det sidste år har “brokket” sig over, at du drikker for meget? F.eks. samlever, børn, chef, arbejdskolleger, venner, bekendte? JA/NEJ Har du indenfor det sidste år følt dig skidt tilpas eller skyldig p.g.a. dine alkoholvaner? JA/NEJ Har du indenfor det sidste år jævnligt taget en genstand som det første om morgenen for at “berolige nerverne” eller blive “tømmermændene kvit"? JA/NEJ Drikker du alkohol uden for måltiderne på hverdage? JA/NEJ Hvor mange dage om ugen drikker du alkohol? 0-1 dag, 2 dage, 3 dage, 4 dage, 5 dage, 6 dage eller 7 dage Der er stor sandsynlighed for, at du har et alkoholproblem hvis: Der svares ja to eller flere gange i spørgsmål 1-5

Der svares ja én gang i spørgsmål 1-5 samtidig med, at der i spørgsmål 6 svares, at der drikkes alkohol mere end fire dage om ugen Kilde: Blå Kors hjemmeside

Forskellige drikkemønstre

Ser man på alkoholkulturen inden for de to grupper, er der også stor forskel på, hvordan og hvornår de drikker.

- Unge bingedrikker - hvilket vil sige at drikke mere end fem genstande ved samme lejlighed - og drikker helt klart for at blive beruset. Ældre drikker mere jævnt fordelt. Det er typisk et dagligt forbrug, men det bliver til meget i løbet af en uge, siger Christina Kudsk Nielsen.

Og netop de ældres alkoholvaner vil Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed afdække og nuancere i en ny undersøgelse, der forventes at være færdig i januar 2020.

- Vi vil forsøge at karakterisere de ældres alkoholvaner og inddele dem i forskellige grupper. For eksempel hvor ofte de drikker alkohol i forbindelse med et måltid, og hvor ofte de bingedrikker. På den måde undersøger vi også, om der er noget forebyggelsesmæssigt, vi kan gøre, siger Janne Tolstrup, professor hos Statens Institut for Folkesundhed.

Ifølge Maria Koch Aabel fra Sundhedsstyrelsen er der nemlig behov for mere opmærksomhed på de ældres alkoholvaner.

- Vi har et ønske om et større fokus på de ældres alkoholforbrug, da der er særlige problemstillinger forbundet med alkohol for de ældre. Generelt ønsker vi et mere bredt fokus på alkoholkulturen i Danmark, da der klart er et behov.