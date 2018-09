Så er det afgjort: Vinderen af Fantastiske Fællesskaber er fundet

De seneste uger har man kunne stemme på det østjyske fællesskab, som man mente skulle løbe med titlen som Østjyllands mest Fantastiske Fællesskab.

I søndags sluttede afstemningen, stemmerne er blevet talt sammen og vinderen er fundet.

Østjyllands mest Fantastiske Fællesskab er: Forlev Spejdercenter.

Centeret ledes af unge mennesker, som skaber arrangementer og aktiviteter for primært børn og unge.

- Det føles bare helt vildt godt. Vi er så stolte af, at så mange har bakket os op, lyder de første reaktioner fra de glade vindere.

Stor glæde hos Forlev Spejdercenter, da det i dag blev afsløret, at de er Østjyllands mest Fantastiske Fællesskab.

Vinderen får tildelt 50.000 kroner og går videre til den landsdækkende finale, som bliver afgjort 3. november. Her får den nationale vinder yderligere 100.000 kroner.

- Pengene skal bruges til at gøre vores center endnu federe. Så det er federe at være hernede for vores spejdere, siger Anne Sofie Hemdorff fra Forlev Spejdercenter.

TV2 ØSTJYLLAND var fredag ude hos Forlev Spejdercenter for at overrække dem den glædelige nyhed.

Du kan se, hvordan det foregik herunder:

Herunder kan du se Forlev Spejdercenters præsentationsvideo:

Hvad er det, der er så særligt ved fællesskaberne? Det forklarer en af dommerne, som er direktøren for Tuborgfondet, Anne-Marie Skov:

- Fællesskaber kan gøre en forskel på rigtig mange måder, det gør selvfølgelig en forskel for den enkelte, men allervigtigst kan man i fællesskaberne gøre en forskel for andre, fortæller hun.

Og hun mener endda, at hvis man tager de helt store briller på, så kan fællesskaber mere end det.

- Hvis vi har helikopterperspektivet på, så er det også en måde at støtte vores demokrati på. Det er her, man lærer at være sammen med andre og gøre en forskel på mange måder. Det kan være alt fra et idrætsfællesskab til et lokalt fællesskab.