Rundringning: Politikere takker nej til minimumsnormeringer

Staten skal ikke bestemme, hvor mange voksne, der skal være i de kommunale daginstitutioner. Sådan siger fem ud af ti Børneudvalgsformænd i Østjylland.

Det viser en rundringning, som TV2 ØSTJYLLAND har lavet.

Men forældrene er af en anden holdning. Overalt i landet var de fredag på barrikaderne, fordi netop minimums-normeringerne er en del af finanslovsforhandlingerne.

Protestdag

En af dem, der i protest har holdt sit barn hjemme fra børnehave i dag, er Ane Krarup Hillgaard fra Randers.

- Det gør ondt i hjertet, når man kan mærke, at ens dreng ikke har haft den voksenkontakt i børnehaven han har haft brug for, forklarer hun.

På Dokk1 i Aarhus mødtes flere af de mødre i byen, som også holdt børnene hjemme i protest og i København og Herning marcherede flere hundrede sammen i store demonstrationer.

Spørgsmålet om lovbundne regler for, hvor mange voksne der minimum skal være i en børnehave, ligger lige nu på Christiansborg, men spørger man lokalpolitikerne i Østjylland takker halvdelen nej.



Rundringning: Dét mener børneudvalgsformændene Favrskov: Imod minimumsnormeringer Horsens: For minimumsnormeringer Norddjurs: For minimumsnormeringer Odder: Imod minimumsnormeringer Randers: Imod minimumsnormeringer Silkeborg: Imod minimumsnormeringer Skanderborg: Imod minimumsnormeringer Syddjurs: For minimumsnormeringer Samsø: For minimumsnormeringer Aarhus: For minimumsnormeringer

Vil kunne flytte midler

I Favrskov, Odder, Silkeborg, Skanderborg og Randers er børneudvalgsformændene imod indførelsen af minimumsnormeringer.

- Den daglige drift i kommunerne er vi noget bedre til at håndtere i kommunerne, mener jeg, end man er fra Christiansborg, siger Anders Buhl (V) der er børneudvalgsformand i Randers Kommune.

- For vi ved i hvilken institution, vi måske har lidt ekstra belastning i en periode. Det kan være én daginstitution i én periode og så kan det året efter være et andet sted, vi har brug for at flytte midlerne hen for at give de rigtige tilbud til de rigtige børn.

Sårbare unge

Det er SF, som er et af partierne bag det politiske krav om minimumsnormeringer og folketingsmedlem for SF Kirsten Normann Andersen står da også fast på kravet.

- Vi ved, at vi har aldrig haft så mange sårbare unge, som vi har i dag og jeg tror simpelthen det også handler om voksenkontakt. Børn har brug for voksne, mens de er helt små, hvis de skal lykkes med at håndtere deres følelser, når de blev ældre, siger hun.

- Vi er jo vant til lofter på forskellige områder. For eksempel i skolerne, hvor der er loft over, hvor mange der må være i klasserne. Derfor giver det rigtig god mening, at vi også gør det på børneområdet nu.

Flere østjyder var også taget til København for at være med i demonstrationen.

Andre udfordringer

Børneudvalgsformand i Favrskov Kommune Birgit Liin (V) er enig i, at kvaliteten i daginstitutionerne er vigtig. Men minimumsnormeringer er ikke nødvendigvis måden at opnå god kvalitet, siger hun.

- Vi har nogle andre udfordringer og de kan ikke løses alene ved at sætte flere voksne ind, siger Birgit Liin (V).

- Det man taler om, er at man skal helt ned på institutionsplan og regulere normeringer i den enkelte institution og så går man meget tæt på det kommunale selvstyre, lyder det.