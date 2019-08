Rockikoner hitter på teaterscenen: Sælger tusindvis af billetter

Rockikoner som Elton John, Freddie Mercury og David Bowie var nogle af de helt store stjerner i 70’erne og 80’erne.

Men den dag i dag er musiklegenderne stadig populære. Så populære, at deres navn fortsat sælger tusindvis af billetter.

Det oplever de blandt andet i denne tid på Aarhus Teater, hvor forsalget til deres kommende musical om David Bowie har været enorm.

- Den dag billetterne blev sat til salg, solgte den tre fulde sale, og det er rekordsalg fra Aarhus Teater, siger Trine Holm Thomsen, der er teaterdirektør i Aarhus Teater, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det nye sort

Det er heller ikke længe siden Freddie Mercury og bandet Queen trak massevis af mennesker til biograferne for at se filmen ’Bohemian Rhapsody’.

Det samme gør sig gældende for den forholdsvis nye film om Elton John, ’Rocketman’.

For nylig blev der også lavet en film om sangeren Elton John. Foto: Fra filmen 'Rosketman'

Og det betyder virkelig noget, når de store ikoners navne, står på plakaterne.

- 70’erne og 80’erne var virkelig én tid, hvor de virkelig var enere. De var mega store, og alle kendte deres navne, men billedet af verdensstjerner er lidt mere sprængt nu, siger Henrich Christensen, der er instruktør på musicalen Lazarus på Aarhus Teater, til TV2 ØSTJYLLAND.

Skuespilleren Jacob Madsen Kvols spiller David Bowie i musicalen Lazarus, og han mener, at der er en helt særlig grund til, at et ikon som David Bowie, stadig fanger folks interesse.

- Selv hans mest simple popnumre, synes jeg har et meget højt niveau, også tekstmæssigt. Hvorimod der i dag produceres meget kommercielt popmusik, hvor teksterne ikke rigtig har noget på hjerte, siger Jacob Madsen Kvols til TV2 ØSTJYLLAND.

Skuespilleren Jacob Madsen Kvols spiller David Bowie i musicalen, som snart har premiere på Aarhus Teater.

Spiller David Bowie med ærefrygt

Musicalen Lazarus er noget af det sidste David Bowie lavede inden sin død. Han skrev den selv, og blev inspireret af en film fra 1976 som han selv spillede hovedrollen i.

David Bowie døde af kræft i 2016 – 69 år gammel.

Musicalen Lazarus er noget af det sidste David Bowie lavede, inden han døde i 2016.

- Det er selvfølgelig med en vis ærefrygt at gå til sådan nogle sange, som David Bowie har lavet, fordi så mange mennesker har et stort og stærkt forhold til ham, siger Jacob Madsen Kvols, der spiller David Bowie i musicalen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Forestillingen Lazarus har premiere den 29. august og fortsætter indtil 12. oktober.

Allerede nu er 65 procent af billetterne solgt.

Musicalen spilles fra den 29. august til den 12. oktober på Aarhus Teater.