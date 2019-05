Respekteret Hollywood-stjerne kommer til Østjylland

Det er et sjældent syn, at en vaskeægte Hollywood-stjerne kommer til det østjyske.

Det er ikke desto mindre tilfældet, når film- og tv-stjernen Kiefer Sutherland gæster spillestedet Pavillonen i Grenaa.

Når han ikke dedikerer sin tid til skuespillet, spiller Kiefer Sutherland også musik, og det er i den sammenhæng, han kommer til Grenaa.

- Mange amerikanske sangskrivere har en speciel evne til at fortælle og formidle en historie via sang. Det er den tradition, han taler ind i. Han kan fortælle en historie på fire linjer, og han har en fantastik stemme, siger direktør for Pavillonen, Jesper Jul, til TV2 ØSTJYLLAND.

I 00'erne hittede Kiefer Sutherland stort som agenten Jack Bauer i tv-serien "24". Foto: Ritzau Scanpix

Fra Young Guns Lars von Trier

Kiefer Sutherland med band spiller country rock, og 2019 har Sutherland og co. udgivet albummet ”Reckless & me".

- Vi fandt på et tidspunkt ud af, at han ville tage på turné, og så lagde vi billet ind. Det er lykkes, og det er stort for os, siger Jesper Jul til TV2 ØSTJYLLAND.

Kiefer Sutherlund har været et prominent navn i Hollywood siden 1980'erne, hvor han blandt andre var med i filmene "Stand By Me" og "Young Guns".

I 90'erne kunne man blandt mange andre film opleve Sutherland i "A Time to Kill" og som Athos i en udgave af "De tre musketerer".

Kiefer Sutherland har sin egen stjerne på Hollywood Walk of Fame. Kiefer er søn af en anden kendt skuespiller, Donald Sutherland. Foto: Ritzau Scanpix

I senere år har den amerikanske skuespiller gjort i tv-serier, hvor mange formentlig vil kende ham som Jack Bauer i "24". Sutherland er aktuel som amerikansk præsident i i Netflix-serien "Designated Survivor".

I 2011 medvirkede Kiefer Sutherland i Lars von Triers film anmelderroste film Melancolia.

- Han er et stort navn, og han har et flot og unikt CV på film. De evner kan han bruge i musikken. Han er super dygtig til at formidle, og det er rigtig interessant, siger Jesper Jul, til TV2 ØSTJYLLAND.

Kiefer Sutherland gæster Pavillionen den 15. august.