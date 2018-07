Rekordindkøbet i AC Horsens: Jeg vil lykkes i Superligaen

En kontrakt på fem år, og en pris, der i norske medier lyder på 2-3 millioner kroner. Den store tegnebog - efter AC Horsens-standarder - har været fremme for at kunne lande den 26-årige Sivert Heltne Nilsen.

Han skulle egentlig være ankommet i går, men flyet nordfra blev aflyst, så i stedet måtte han tidligt op i dag for at nå med til tirsdagens træning.

- Det har været et par hektiske dage, så det bliver fint at komme ind i rytmen her i Horsens, og prøve at komme bedst muligt i gang, siger Sivert Heltne Nilsen til Skipperligaen.

En bemærkelsesværdig transfer

I Norge har både medier og brugere på de sociale medier højlydt undret sig over, hvorfor en af profilerne fra Eliteseriens tophold, Brann, dog har valgt at skifte til en klub, der ligger nummer ni i Danmark.

Det tog Skipperligaen i dag en længere snak med nyindkøbet om. Hele interviewet kan høres øverst i denne artikel.

Hvorfor valgte du AC Horsens?

- Jeg havde lyst til at lykkes i Superligaen og i Danmark. Det er det store mål med at komme hertil.

Du kom fra Brann, der ligger nummer et i den norske liga og til et hold, der ligger nummer ni i Danmark, som blev nummer seks sidste år, men som er et stykke fra topholdene. Hvilke tanker gjorde du dig om det?

- Det er en ny udfordring. Det bliver bare spændende at komme i gang her i Horsens. Det ser jeg virkelig frem til. Som sagt er det store mål at lykkes i Superligaen, og hjælpe Horsens til den bedst mulige placering.

Er Horsens ikke et skridt ned for dig?

- Horsens er en kæmpe udfordring, og som sagt, så er Superligaen der, hvor jeg har lyst til at lykkes.

Fakta om Sivert Heltne Nilsen Født: 2. oktober 1991 i Bergen

Højde: 184 cm.

Vægt: 78 kilo



Tidligere klubber: Brann, Vålerenga, IL Hödd, Volda



Trøjenummer i AC Horsens: 6

En fantastisk rejse med Brann

Du har været med på lidt af en rejse i Brann. Fra 1. division og op, I har fået sølvmedaljer, og nu ligger Brann nummer 1. Var det også en følelse af, at nu kunne du ikke opnå mere deroppe?

- Da jeg kom til klubben, lå Brann fire point fra nedrykning (i den næstbedste række, red.), og der var mange point op til oprykning. Så at vi klarede at rykke op med det samme og tage skridtet videre, det var en fantastisk rejse.

- Jeg kunne ikke have drømt om et bedre ophold i Brann, og Bergen er en fantastisk fodboldby. Men det er Horsens, der er i hovedet på mig nu, og det er der, jeg vil holde mit fokus.

AC Horsens er et springbræt

Horsens har haft en lang historie med at sælge spillere. Ser du også Horsens som et springbræt?

- Man har jo ambitioner som fodboldspiller, og det var jo det, klubben antydede, da jeg ankom. At de gerne vil lade mig gå og de gerne vil være en klub, som sælger. Det er jo selvfølgelig meget positivt, og det var med i min beslutning.

- Det er en klub, der er utroligt god til at udvikle spillere. Det er bare en kæmpe mulighed for at udvikle sig her. Så det bliver godt.

Store smil hos både Siver Heltne Nilsen og AC Horsens' direktør, Kristian Nielsen, da parterne havde underskrevet den fem-årige kontrakt. Foto: AC Horsens

Kobler af fra al virakken

Hvordan har du det med al den fokus, der er i Norge, omkring dit skifte?

- Det er ikke noget, jeg tænker på. Jeg klarer fint at koble ud. Det eneste, der står i hovedet på mig, det er at udvikle mig og komme ind i en ny rytme her i Horsens. Det er noget nyt, så nu må jeg bare finde ro her og ja, komme i gang, lyder det med et smil fra Siver Heltne Nilsen.

Den 26-årige defensive midtbanespiller beskriver sig selv som type, der er god til at kommunikere. En balancespiller, som forhåbentlig vil slå nogle farlige afleveringer, som er tryg med bolden og som er god i duelspillet.

Sivert Heltne Nilsen, der har fået nummer 6 i AC Horsens, kan få debut på søndag, når Hobro gæster CASA Arena klokken 14:00.