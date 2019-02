Jobopslag hitter på Facebook - medarbejder skal arbejde i tropisk klima

Randers Regnskov står og mangler en gartner, og i den sammenhæng har de blandt andet brugt Facebook som lokkemiddel.

Det har givet pote. Ansøgningen blev smidt på Randers Regnskovs facebookside fredag klokken 11.40, og løbet af det seneste døgn er det blevet delt over 150 gange, mens over 200 har kommenteret opslaget.

Det overrasker ikke dyrepasser Kristian Sørensen, at der er stor interessere for gartnerjobbet.

- Det er ikke bare en almindelig gartnerstilling. Dels kommer du til arbejde i tropevarme, og dels er du omgivet af en masse spændende dyr, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

00:20 VIDEO: Den 4. november sidste år blev tre ekstremt sjældne skildpadder stjålet Randers Regnskov. I december blev de afleveret tilbage. Her fortæller dyrepasser Kristian Sørensen om det lille julemirakel. Video: Randers Regnskov Luk video

Det ville ikke undre Kristian Sørensen, hvis den kommende gartner i Randers Regnskov bliver fundet via Facebook.

- Vi har haft tidligere haft stor nytte af sociale medier. Det er en god vej ud til rigtig mange mennesker. Vi har blandt andet fundet en dyrepasser-elev og en medarbejder til caféen på den måde.

Vi er en stor familie, og det betyder rigtig meget for os, at man passer ind i den familie. Kristian Sørensen, dyrepasser, Randers Regnskov

Regnskovs-ånd

Jobbet som gartner i Randers Regnskov indebærer blandt andet vedligeholdelse samt udvikling af planteområderne i regnskovens tre kupler. Der skal også passes planter, aftørres ruder og spules gangarealer.

Det er en fordel, at du har arbejdet med tropiske planter, hvis du vil søge jobbet som gartner i Randers Regnskov.

Men hvad lægger Randers Regnskov vægt på, når de skal investere i ny gartner?

- Uden at det skal lyde alt for hippie-agtigt, så har vi en særlig regnskovsånd. Vi er en stor familie, og det betyder rigtig meget for os, at man passer ind i den familie. Hos os er ord nørd er plusord. Vi kan godt lide nørder, siger Kristian Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Vi vil gerne en person, der er entusiastisk og har gå-på-mod, og så skal personen have en god fysisk, for det er hårdt arbejde at være gartner i Randers Regnskov.

En potentiel ansøger bør have en baggrund som gartner. Det er en fordel, hvis man har arbejdet med tropiske planter. Og så skal man ikke være bange for dyr.

- Vi har blandt andet fritlevende slanger og edderkopper. Alle vores giftslanger er lige så giftige, som dem ude i naturen. Men hvis gartneren skal ind vande eller beplante anlægget, så tager vi dem selvfølgelig ud først, siger Kristian Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.