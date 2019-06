Regnbue-bænk for mangfoldighed udsat for hærværk

Rød, orange, gul, grøn, blå og lilla. Sådan er brædderne på en bænk ved Ceres Park normalt malet, men ikke længere.

Bænken er nemlig blevet udsat for hærværk. Gerningsmænd har i stedet malet bænken i mørke, nærmest olivengrønne farver.

Vi er jo desværre vant til, at noget af vores byinventar bliver udsat for folks farveglæde eller mangel på samme, som i det her tilfælde. Kim Gulvad Svendsen, Aarhus Kommune

Det oplyser Aarhus Kommune til TV2 ØSTJYLLAND.

- Her er der åbenbart nogen, der åbenbart ikke er så glade for et farverigt samfund, og sådan er det, siger chef for Drift og Myndighed i Aarhus Kommune Kim Gulvad Svendsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Her kan man se, hvordan bænken overflade er overmalet i mørkegrønne farver, mens regnbuefarverne stadig kan skimtes under.

Selvom det netop er en bænk, der skal hylde mangfoldighed, som er blevet overmalet, så ser Aarhus Kommune det ikke som særlig hadskriminalitet mod LGBT+-miljøet.

- Vi kan se, vi har en bænk, der er udsat for hærværk. Det er så tilfældigvis en bænk, der hylder mangfoldighed, og sådan er det. Det er ligesom enhver anden bænk, der ville blive overmalet, siger han.

Han oplyser, at Aarhus Kommune vil melde episoden til Østjyllands Politi.

- Som vi altid gør, når vi ser hærværk af den slags, så melder vi det til politiet. Og så får vi det fjernet med vores gode graffitibekæmper, siger Kim Gulvad Svendsen.

Hærværk er hverdag

Aarhus Kommune fortæller, at det nærmest er på daglig basis, de oplever hærværk på deres ejendom rundt om i byen.

Så 'normale mennesker igen kan benytte bænken uden at blive mindet om unaturlig livsstil og fordærvet adfærd'. Nordfront.dk om hærværket, som de tager ansvar for

- Vi er jo desværre vant til, at noget af vores byinventar bliver udsat for folks farveglæde eller mangel på samme, som i det her tilfælde, siger drifts- og myndighedschefen, og tilføjer:

- Det er hverdag i en storby som Aarhus.

Her kan man se et af de to klistermærker med logoet for Den Nordiske Modstandsbevægelse.

Modstandsbevægelse tager ansvaret

Ud over bænkens nu langt mindre farverige udseende, er der også blevet påsat to klistermærker på bænken, som viser logoet på en nationalsocialistisk bevægelse kaldet Den Nordiske Modstandsbevægelse.

På deres hjemmeside nordfront.dk er der i dag blev udgivet et indlæg, der beskriver, hvordan aktivister fra deres gruppe står bag hærværket.

De beskriver, at årsagen til den nu mørkmalede bænk er, så 'normale mennesker igen kan benytte bænken uden at blive mindet om unaturlig livsstil og fordærvet adfærd'.

TV2 ØSTJYLLAND har været i kontakt med Østjyllands Politi, der på nuværende tidspunkt hverken kan be- eller afkræfte, hvem der står bag.

Den regnbuefarvede bænk blev sat op foran stadion tilbage i april måned, som en udmelding fra Aarhus Kommune og AGF om, at de tager afstand fra homofobiske tilråb i forbindelse med fodboldkampe.

Den udmelding kom efter, at fodboldspilleren Viktor Fischer under en superligakamp mellem FC København og OB tidligere på året blev udsat for homofobiske tilråb.

Bænken foran Ceres Arena er normalt prydet af alle regnbuens farver.

- Med den debat, der florerer lige nu, synes vi, at det var det bedste statement, vi kunne lave som kommune. Vi vil gerne sende et signal om mangfoldighed, og vi vil gerne sende det signal uden at moralisere, sagde kommunikationschef for afdelingen for Teknik og Miljø Sune Bové dengang til TV2 ØSTJYLLAND.

Signal om fællesskab

Viktor Fischer, der oprindeligt er fra Aarhus, spiller i dag for FC København og i forbindelse med søndagens kamp mod OB, måtte han lægge ryg til homofobiske tilråb og smædesange fra OB-fans.

Bænken sender et godt signal om, at der både på og udenfor kridtstregerne skal være plads til alle. Vi hylder mangfoldighed. Bo Jensen, AGF

24-årige Viktor Fischer tog efterfølgende afstand fra de homofobiske tilråb i pressen, hvilket har startet en større debat om homofobi i fodboldens verden.

- Den regnbuefarvede bænk, der er stillet op ved John Stampes Plads, er ikke lavet til lejligheden, oplyste Sune Bové fra Teknik og Miljø i Aarhus Kommune. Den blev første gang sat op i forbindelse med Aarhus Pride.

AGF bakker op om kommunens initiativ. Alle skal føle sig velkommen i Ceres Park, lyder det.

- Bænken sender et godt signal om, at der både på og udenfor kridtstregerne skal være plads til alle. Vi hylder mangfoldighed, sagde projektleder hos AGF Bo Jensen tidligere til TV2 ØSTJYLLAND.